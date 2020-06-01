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Как будет выходить экономика из коронавирусной ямы: план для Путина подготовил Мишустин

18:41 01.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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«Общенациональная программа будет рассчитана на 2020–2021 годы, её задача — обеспечить более динамичный выход из кризисной ситуации и выйти на те параметры, которые были до кризиса». План покажут президенту уже 1 июня.

Как будет выходить экономика из коронавирусной ямы: план для Путина подготовил Мишустин
Правительство представит Путину план по восстановлению экономики

Российский кабмин 1 июня ознакомит президента Владимира Путина с общенациональным планом действий по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Представлен план будет в установленные сроки, то есть завтра, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Российский лидер в апреле поручил правительству разработать до 1 июня общенациональный план восстановления страны от последствий пандемии COVID-19. До этого вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что «общенациональная программа будет рассчитана на 2020–2021 годы, её задача — обеспечить более динамичный выход из кризисной ситуации и выйти на те параметры, которые были до кризиса».

При этом на прошлой неделе Песков заявил, что презентация доклада президенту «не будет в закрытом режиме».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что работа по подготовке общенационального плана действий по восстановлению экономики РФ подходит к концу.

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От редакции

Россия быстро оправится от кризиса?

Аноним, 01 июня 2020 18:55
Дайте-ка угадаю с первой попытки - бывший налоговик повысит налоги и акцизы по требованию граждан России?
Такое впечатление, что они, кроме повышения налогов, введения штрафов и доения нефтяных труб, больше ничего не умеют делать.

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