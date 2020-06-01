Труп без вести пропавшей 6-летней девочки на рыбалке с отцом нашли в Крыму. Видео с места ЧП

Взрослые оставили ребенка без присмотра пока распивали спиртные напитки. Отец не сразу заметил, что дочь пропала. После исчезновении ребенка в полицию обратилась бабушка девочки. Она утонула.

В Крыму обнаружили тело пропавшей 6-летней девочки

В Крыму обнаружили тело пропавшей в воскресенье на рыбалке с отцом 6-летней девочки, сообщили в региональном управлении СК.

«Тело девочки обнаружено в ходе поисковых мероприятий в воде. Недалеко от места, где компания распивала спиртное, в настоящее время осматривают следователи-криминалисты», — заявили в ведомстве.

Ранее по факту безвестного исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, девочка вместе со своим отцом и его приятелями отправилась на рыбалку.

Взрослые оставили ребенка без присмотра пока распивали спиртные напитки. Отец не сразу заметил, что дочь пропала. После исчезновении ребенка в полицию обратилась бабушка девочки.

Расследование уголовного взял на особый контроль лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

Спасатели, волонтеры, кинологи, криминалисты, полицейские, местные жители осматривали каждый квадратный метр.