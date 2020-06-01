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Хочу в школу! Отметили День детства в  COVID-19 по-домашнему в Бердске

21:23 01.06.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Мамы к празднику пекут шоколадные торты, дети катаются на самокатах. На площади Горького и в городском парке единицы детей и родителей.

Хочу в школу! Отметили День детства в  COVID 19 по домашнему в Бердске
Юлия Астафурова и ее дочка Ульяна мечтают, чтобы дети вернулись в школу

1 июня в городском парке Бердска не слышится смех детворы. Аттракционы не работают. С аллей парка увозят гигантские пни полувековых тополей. Юлия Астафурова вышла со старшей дочкой прогуляться.

— Я очень сильно хочу в школу. Учительница у нас в школе №9 очень добрая. Я хочу быстрее вырасти, выучиться и пойти работать,- призналась «Курьер. Среда. Бердск» 10-летняя Ульяна.

— Я мечтаю,чтобы в сентябре дети пошли в школу, как положено со звонком, как это было раньше,-призналась мама Юлия.

В честь праздника мама пятерых детей Наталья Губенко из Бердска испечет любимый шоколадный торт детворы.
— Если бы все было хорошо, поехали бы в аквапарк. Больше всего я и дети мечтаем, чтобы школьники вернулись 1 сентября за парты, на классический способ обучения. Учиться дистанционно сложно и детям и родителям. Должно быть живое общение между преподавателями и одноклассниками,- убеждена многодетная бердчанка.

Мама 9-летней дочки Елена призналась, что ребенок в День детства катается на самокате во дворе, а вечером они в узком семейном кругу попьют чай с тортиком.

Хочу в школу! Отметили День детства в  COVID 19 по домашнему в Бердске
Хочу в школу! Отметили День детства в  COVID 19 по домашнему в Бердске
Хочу в школу! Отметили День детства в  COVID 19 по домашнему в Бердске
Хочу в школу! Отметили День детства в  COVID 19 по домашнему в Бердске
Хочу в школу! Отметили День детства в  COVID 19 по домашнему в Бердске
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