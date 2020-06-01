01.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Застукали четырех педофилов на месте преступления с двумя подростками в Санкт-Петербурге

19:23 01.06.2020 Фото: СКР
0

По версии следствия, подозреваемые с 2013 года по настоящее время совершили на территории северной столицы ряд преступлений сексуального характера в отношении 8 несовершеннолетних 2002-2005 годов рождения. У задержанных изъяли порно.

Застукали четырех педофилов на месте преступления с двумя подростками в Санкт Петербурге
В ходе проведения обысков изъяты фотоальбомы и видеоматериалы порнографического характера следователями СК

В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовных дел о совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних задержаны четверо местных жителей. Об этом 1 июня сообщали в главке Следственного комитета России.

Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 132, ч. 3 ст. 135, ч.3 ст. 134 УК РФ (развратные, насильственные и иные действия сексуального характера).

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны 32-летний, 37-летний, 54-летний и 59-летний местные жители, подозреваемые в совершении указанных преступлений, при этом в квартире одного из подозреваемых находились два подростка.

По версии следствия, подозреваемые с 2013 года по настоящее время совершили на территории Санкт-Петербурга ряд преступлений сексуального характера в отношении 8 несовершеннолетних 2002-2005 годов рождения.

В ходе проведения обысков изъяты фотоальбомы и видеоматериалы порнографического характера, тетради, блокноты, мобильные телефоны, электронные носители, а также другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Проводятся мероприятия, направленные на проверку имеющейся информации о совершении указанными лицами целой серии аналогичных преступлений в отношении несовершеннолетних.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Отмечали День защиты детей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отменил карантин по COVID-19 для прибывших из других регионов России губернатор Новосибирской области
21:56 01-06-2020
Отменил карантин по COVID-19 для прибывших из других регионов России губернатор Новосибирской области
Разлив 20 тыс. тонн солярки попал на видео с ТЭЦ в Красноярском крае. Объявлен режим ЧС в Норильске
21:47 01-06-2020
Разлив 20 тыс. тонн солярки попал на видео с ТЭЦ в Красноярском крае. Объявлен режим ЧС в Норильске
1 место по ковид - у США, 2 место - у Бразилии, 3 место - у России
21:32 01-06-2020
1 место по ковид - у США, 2 место - у Бразилии, 3 место - у России
Голосование по поправкам в Конституцию Путин назначил на 1 июля 2020 года 1
21:30 01-06-2020
Голосование по поправкам в Конституцию Путин назначил на 1 июля 2020 года
БердскХочу в школу! Отметили День детства в  COVID-19 по-домашнему в Бердске
21:23 01-06-2020
Хочу в школу! Отметили День детства в  COVID-19 по-домашнему в Бердске
Выходным могут объявить 1 июля в России - день голосования по поправкам в Конституцию
21:14 01-06-2020
Выходным могут объявить 1 июля в России - день голосования по поправкам в Конституцию
Путин: Не надо смешивать парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию. Парад пройдет 24 июня, референдум - 1 июля
21:05 01-06-2020
Путин: Не надо смешивать парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию. Парад пройдет 24 июня, референдум - 1 июля
ЦИК устроит голосование по поправкам в Конституцию 1 июля. Если разрешит Роспотребнадзор
20:49 01-06-2020
ЦИК устроит голосование по поправкам в Конституцию 1 июля. Если разрешит Роспотребнадзор
Путин: безупречный вариант - голосовать по поправкам в Конституцию 1 июля
20:41 01-06-2020
Путин: безупречный вариант - голосовать по поправкам в Конституцию 1 июля
Коронавирус отступает и можно голосовать за поправки в Конституцию, заявил Путин 3
20:34 01-06-2020
Коронавирус отступает и можно голосовать за поправки в Конституцию, заявил Путин