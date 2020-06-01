Застукали четырех педофилов на месте преступления с двумя подростками в Санкт-Петербурге

По версии следствия, подозреваемые с 2013 года по настоящее время совершили на территории северной столицы ряд преступлений сексуального характера в отношении 8 несовершеннолетних 2002-2005 годов рождения. У задержанных изъяли порно.

В ходе проведения обысков изъяты фотоальбомы и видеоматериалы порнографического характера следователями СК

В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовных дел о совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних задержаны четверо местных жителей. Об этом 1 июня сообщали в главке Следственного комитета России.

Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 132, ч. 3 ст. 135, ч.3 ст. 134 УК РФ (развратные, насильственные и иные действия сексуального характера).

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны 32-летний, 37-летний, 54-летний и 59-летний местные жители, подозреваемые в совершении указанных преступлений, при этом в квартире одного из подозреваемых находились два подростка.

По версии следствия, подозреваемые с 2013 года по настоящее время совершили на территории Санкт-Петербурга ряд преступлений сексуального характера в отношении 8 несовершеннолетних 2002-2005 годов рождения.

В ходе проведения обысков изъяты фотоальбомы и видеоматериалы порнографического характера, тетради, блокноты, мобильные телефоны, электронные носители, а также другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Проводятся мероприятия, направленные на проверку имеющейся информации о совершении указанными лицами целой серии аналогичных преступлений в отношении несовершеннолетних.