Когда откроют и как будут работать рестораны и кафе в коронавирус, рассказал Роспотребнадзор

Размещать столики рекомендуется теперь на расстоянии 1,5 метров, ограничений по количеству гостей за одним столиком нет. Подавать блюда по-прежнему разрешается в одноразовой или многоразовой посуде после ее дезинфекции. Но никаких дат в рекомендациях нет.

Роспотребнадзор разработал рекомендации для кафе и ресторанов

Обновлены рекомендации Роспотребнадзора для предприятий общественного питания в условиях коронавируса, в них нет пункта об открытии кафе определённой площади.

Согласно первой версии рекомендаций, для начала разрешат открыться маленьким кафе и ресторанам, площадь которых не превышает 50 квадратных метров при числе посетителей не более 10 человек. За каждым столиком будут сидеть один-два гостя, при этом расстояние между столами должно быть не менее одного метра. Подавать блюда будут в одноразовой посуде или в многоразовой после ее дезинфекции.

В новой версии документа этого пункта нет.

Размещать столики рекомендуется теперь на расстоянии 1,5 метров, ограничений по количеству гостей за одним столиком нет, следует из рекомендаций.

Подавать блюда по-прежнему разрешается в одноразовой или многоразовой посуде после ее дезинфекции, запрещено использование посуды со сколами или трещинами, уточняется в документе.

«Рекомендуется оснащение организаций общественного питания современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом», — поясняется в рекомендациях.

При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осуществляется ручным способом с обработкой дезинфицирующими средствами, указывает Роспотребнадзор.

В остальном рекомендации сохранились — антисептики, маски, перчатки, ежедневное измерение температуры сотрудникам. Правда, в документе нет никаких дат или хотя бы требований к эпидобстановке для открытия общепита.