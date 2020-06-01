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Лечиться не только от COVID-19 разрешил россиянам Путин. Какие он дал поручения?

19:34 01.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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Ответственным за выполнение поручения президент назначил министра здравоохранения Михаила Мурашко. Работа клиник должна быть восстановлена до 20 июня — к этому дню министр должен будет отчитаться о проделанной работе.

Лечиться не только от COVID 19 разрешил россиянам Путин. Какие он дал поручения?
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Лечиться не только от COVID 19 разрешил россиянам Путин. Какие он дал поручения?

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Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения вернуться к оказанию населению плановой медицинской помощи. Это коснется в том числе и высокотехнологической медпомощи.

— Необходимо как можно быстрее восстановить в полном объёме ритмичную плановую работу с больными с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями. Мы, собственно говоря, об этом неоднократно уже говорили. Это касается работы служб скорой помощи, поликлиник, больниц и специализированных медицинских центров, — заявил президент.

Ответственным за выполнение поручения президент назначил министра здравоохранения Михаила Мурашко. Работа клиник должна быть восстановлена до 20 июня — к этому дню министр должен будет отчитаться о проделанной работе.

С начала эпидемии коронавируса врачи оказывали только срочную медицинскую помощь. Например, стоматологи принимали только с острой болью, плановые операции откладывали и даже вакцинацию по календарю прививок временно остановили. Многим пациентам также отложили до лучших времен госпитализацию в стационар — если позволяло состояние.

Дословно

Перечень поручений по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке опубликован на сайте Кремля.

1. Правительству Российской Федерации подготовить предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

Срок – до 10 июня 2020 г.

Ответственный: Мишустин М.В.

2. Министерству здравоохранения Российской Федерации обеспечить:

а) сохранение резерва специализированного коечного фонда, созданного для лечения больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в федеральных и региональных медицинских организациях, на случай возобновления роста заболеваемости населения указанной инфекцией.

Доклад – до 10 июня 2020 г.;

б) возобновление плановой работы федеральных и региональных медицинских организаций по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению Российской Федерации.

Доклад – до 20 июня 2020 г.

Ответственный: Мурашко М.А.

3. Правительству Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) Республики Крым, Краснодарского края, Ставропольского края, Московской области, Тульской области принять меры по созданию условий для полноценного функционирования федеральных государственных бюджетных учреждений, на базах которых осуществляется подготовка спортивных сборных команд Российской Федерации.

Срок – 30 мая 2020 г.

Ответственные: Мишустин М.В., Аксёнов С.В., Кондратьев В.И., Владимиров В.В., Воробьёв А.Ю., Дюмин А.Г.

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