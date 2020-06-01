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Коронавирусные зажигалки: Вечеринки с танцами устроили в разгар эпидемии у Бугринского моста и гостиницы «Центральной» в Новосибирске

19:46 01.06.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Организаторов массовых тусовок наказали штрафами. В том числе за веселье автоклуба «Ганнибал» на площади Ленина.

Коронавирусные зажигалки: Вечеринки с танцами устроили в разгар эпидемии у Бугринского моста и гостиницы Центральной в Новосибирске
Наказаны организаторы вечеринки возле Бугринского моста в Новосибирске

Диджею и организаторам ночной вечеринки с массовым скоплением людей рядом с Бугринским мостом решением суда назначены административные наказания в виде штрафов.

По сообщению правоохранительных органов, проведена проверка по фактам публикаций в СМИ и жалобы жительницы о том, что в ночь с 23 на 24 мая рядом с Бугринским мостом в Кировском районе областного центра проводилось мероприятие с большим скоплением людей (вечеринка). Участники мероприятия танцевали под музыку, не выполняя правила поведения при режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения короновирусной инфекции.

Опрос свидетелей показал, что 23 мая около 21 часа 00 минут в сторону реки Обь стали проезжать автомобили, некоторые люди шли пешком в сторону берега, со стороны реки в лесополосе звучала музыка – недалеко от конного клуба «Мустанг». Эти показания подтвердились благодаря видеокамере, установленной на продуктовом магазине по пути следования на место проведения вечеринки.

В ходе работы по материалу установлены трое участников – организаторов данного мероприятия, а также один из диджеев, который играл музыку на вечеринке. В отношении них были составлены административные протоколы по ч.1 ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. Их дела рассмотрены, решением суда назначены административные наказания в виде штрафов.

Кроме того, ранее по поручению Губернатора Андрея Травникова была проведена проверка и установлены организаторы массовой ночной вечеринки (представители автомобильного клуба «Ганнибал») на площади Ленина в конце мая, а также некоторые ее участники. По данным регионального ГУ МВД, в отношении нарушителей составлен один административный протокол по статье 4.2 «Нарушение тишины и покоя граждан» закона «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» и шесть по статье 20.6.1 КоАП РФ. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», скопления людей были меньше, чем представили на видео. Но это не спасло автоклуб.

После прошедшего в этот же период мероприятия с массовым скоплением людей в ресторанном дворике за гостиницей «Центральная» в г. Новосибирске, проверки проходили среди расположенных там заведений общественного питания. Нарушения санитарно-эпидемиологических норм и иных требований были обнаружены сотрудниками регионального минпромторга, полиции и Роспотребнадзора в семи заведениях – их ждут крупные штрафы либо приостановление деятельности. Кроме того, судом назначены штрафы гражданам – участникам шумной вечеринки, проходившей в ресторанном дворике.

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