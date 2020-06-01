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Рухнул в реку единственный железнодорожный мост из Мурманска в Россию. ЧП попало на видео

20:09 01.06.2020
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Из-за интенсивного таяния снега и подъема воды в реке Кола насыпь опоры подмыло. Движение по мосту полностью перекрыли еще 30 мая, пассажиров перевозят автобусами.

Рухнул в реку единственный железнодорожный мост из Мурманска в Россию. ЧП попало на видео
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Мост находится на перегоне между станциями Кола и Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги в Кольском районе.

В субботу из-за интенсивного таяния снега и подъема воды в реке Кола насыпь опоры подмыло.

«В 14:30 пострадавшая опора не выдержала и вследствие этого произошло обрушение надводной части моста. Благодаря слаженной работе представителей ГУ МЧС России по Мурманской области, ОАО «РЖД» и взаимодействующих структур удалось грамотно оценить риски и избежать жертв. Ни один рабочий восстановительной бригады не пострадал», — говорится в сообщении.

Движение по мосту полностью перекрыли еще 30 мая, пассажиров перевозят автобусами.

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