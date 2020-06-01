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ЦИК устроит голосование по поправкам в Конституцию 1 июля. Если разрешит Роспотребнадзор

20:49 01.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает оптимальным вариантом проведение общероссийского голосования именно в эту дату, предложенную Путиным.

ЦИК устроит голосование по поправкам в Конституцию 1 июля. Если разрешит Роспотребнадзор
Глава ЦИК Элла Памфилова считает оптимальным голосование по конституции 1 июля при согласии Роспотребнадзора

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что при согласии Роспотребнадзора оптимальным вариантом было бы проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.

«Если [глава Роспотребнадзора] Анна Юрьевна Попова вместе со специалистами дадут добро, исходя из тенденции на улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации, то, на мой взгляд, оптимальным днем для назначения общероссийского голосования было бы 1 июля», — заявила председатель Центризбиркома РФ в понедельник на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам организации голосования по внесению изменений в Конституцию 1 июня.

Эту дату назвал и президент Владимир Путин, посчитав ее безупречной.

«Действительно, что 1 июля смотрится как день вполне подходящий для проведения общероссийского голосования по поправкам к конституции. С юридической точки зрения эта дата является безупречной: если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день, через 30 суток, это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям», — сказал президент.

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