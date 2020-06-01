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Путин: Не надо смешивать парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию. Парад пройдет 24 июня, референдум — 1 июля

21:05 01.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент считает, что перед голосованием нужно выдержать период в 30 дней на решение технических и иных вопросов. Отсчет с 1 июня, когда состоялось совещание с ЦИК. Через месяц Россия отойдет от коронавируса, считает глава государства и «примет решение».

Путин: Не надо смешивать парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию. Парад пройдет 24 июня, референдум 1 июля
Путин отверг идею проведения голосования по поправкам в конституцию в день парада Победы

Президент России Владимир Путин считает неправильным проводить голосование по поправкам в конституцию в один день с парадом Победы. Такое мнение он высказал на рабочем совещании 1 июня, передает сайт Кремля.

«Были даже идеи провести голосование, я знаю, мне коллеги говорили об этом, прямо в день парада. Не надо ничего смешивать, это отдельная, крупная веха в жизни страны», — сказал президент.

Российский лидер подчеркнул, что «парад Победы — это святое дело». «Не будем его ни с чем смешивать, в том числе с голосованием по конституции и, мне кажется, экономить тоже на этом не надо, потому что один из побудительных мотивов проведения в День Победы (в день парада Победы 24 июня) — это экономия средств, поскольку это тоже нерабочий день», — добавил он. Глава государства подчеркнул, что на этом экономить точно не будут.

Путин считает, что перед голосованием нужно выдержать период в 30 дней. «Нам нужно 30 дней с момента объявления [даты голосования] еще для некоторых вопросов, в данном случае как бы технического характера, и не только», — заявил глава государства.

Президент отметил, что в настоящий момент страна возвращается к нормальному ритму жизни, многие предприятия возобновляют свою работу. «Все это проходит под знаком требований соблюдения определенных правил, связанных с коронавирусной инфекцией, и нам нужно отработать эти механизмы, надо сделать так, чтобы в жизнь наших граждан естественным образом вошли эти требования, чтобы все к ним привыкли, чтобы было достаточно необходимых материалов, средств защиты, причем в самом широком смысле слова, чтобы мы просто выработали эти правила поведения и, используя эти правила, уже организовали бы Общероссийское голосование по поправкам в конституцию», — пояснил Путин.

Президент, говоря о 30-дневном периоде, заметил, что, по мнению многих юристов, он уже прошел и назначать еще такой срок уже нет необходимости. Однако, по его мнению, нужно дать возможность людям сосредоточиться именно на поправках в конституцию. «Это важный документ сам по себе, поэтому нужно, чтобы люди принимали это решение вне зависимости от каких-либо тяжелых ситуаций с этой коронавирусной инфекцией», — заключил он.

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