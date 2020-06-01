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Разлив 20 тыс. тонн солярки попал на видео с ТЭЦ в Красноярском крае. Объявлен режим ЧС в Норильске

21:47 01.06.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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НТЭК вовремя не сообщила о чрезвычайном происшествии, когда произошла разгерметизация одного из резервуаров. СК начал проверку.

Разлив 20 тыс. тонн солярки попал на видео с ТЭЦ в Красноярском крае. Объявлен режим ЧС в Норильске
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива

Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.

Ранее в региональном управлении Следственного комитета сообщили, что на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК) произошла разгерметизация одного из резервуаров.

В результате дизельное топливо вылилось на проезжую часть, а также загорелся автомобиль.

29 мая 2020 года в дневное время в следственные органы поступило сообщение о том, что на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»» по неустановленной на данный момент причине произошла разгерметизация одного из резервуаров и розлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги с последующим возгоранием проезжавшего по проезжей части автомобиля.

Всего предположительно разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на площади около 350 м2. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются руководство предприятия и лица, ответственные за техническое состояние резервуаров, запрошена представляющая интерес для следствия документация, назначены и проводятся необходимые исследования и экспертизы, некоторые экспертизы будут назначены после результатов проверки Росприроднадзором и другими контролирующими органами. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Решением краевой комиссии и затем постановлением правительства Красноярского края введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», — заявил зампредседателя правительства края Анатолия Цыкалова.

Цыкалов заявил, что значительного ущерба можно было избежать, если бы компания НТЭК и администрация Норильска вовремя сообщили о ЧП.

Видео СКР

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