Отменил карантин по COVID-19 для прибывших из других регионов России губернатор Новосибирской области

Ранее режим повышенной готовности предписывал всем прибывшим в регион из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Саха (Якутия) находиться 14 дней на самоизоляции в домашних условиях.

В Новосибирской области отменили обязательное медицинское наблюдение для прибывающих из других регионов России

Правительство Новосибирской области отменило меднаблюдение для граждан, прибывающих из других регионов. Решение связано с низким уровнем завоза коронавируса. Соответствующий проект постановления одобрен 1 июня на заседании регионального Правительства под председательством Губернатора Андрея Травникова.

Изменения касаются пункта 3.3 постановления Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» (с учетом ранее внесенных изменений). Он предписывал всем прибывшим в регион из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Саха (Якутия) находиться 14 дней на самоизоляции в домашних условиях. Теперь этот пункт утратил силу.

Ограничения для граждан, вернувшихся в Российскую Федерацию из-за границы сохранены: для них медицинское наблюдение обязательно.