Мотоциклист протаранил Hyundai Solaris от «Яндекс.Такси» в Бердске

ДТП без пострадавших произошло сегодня, 1 июня, на улице Комсомольская.
ДТП без пострадавших произошло сегодня, 1 июня, на улице Комсомольская.
Таксист выезжал с парковки торгового центра, байкер ехал по Комсомольской со стороны рынка в сторону «Астора».
Водитель автомобиля рассказал, что мотоцикл шёл на приличной скорости, «гарцуя» при этом на заднем колесе.
Столкновение произошло, когда Hyundai успел выехать на дорогу наперерез движению мотоциклиста, но закончить манёвр с поворотом направо, как указывает дорожный знак, таксисту не удалось. Кроме того, автомобилист не уступил дорогу транспортному средству, в данном случае мотоциклу, двигавшемуся по главной дороге, вопреки второму знаку.
В результате, произошло то, что и происходит обычно при нарушении ПДД. Двухколёсный байк жёстко припечатал автомобиль такси с наклейками от «Яндекс» в бок. К счастью, при этом мотоциклист травм не получил. Не пострадал и водитель Hyundai Solaris, сидевший в салоне как раз в районе места удара.
— У мотоциклиста надёжное обмундирование, — прокомментировал счастливую случайность инспектор ДПС, работающий на месте происшествия.
Боковая часть «корейца» в результате тарана двухколёсного «японца» приведена в негодное состояние. Машине требуется серьёзный кузовной ремонт. У байка от удара пробито переднее колесо и выгнут колёсный диск.
Выяснением всех обстоятельств случившегося на месте происшествия занимаются сотрудники областного полка ГИБДД. Предварительно, как сказали они сайту «Свидетель», в ДТП виноват водитель автомобиля Hyundai Solaris. Он не предоставил преимущество в движении мотоциклисту, проигнорировав действие установленных дорожных знаков.