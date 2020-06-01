Мотоциклист протаранил Hyundai Solaris от «Яндекс.Такси» в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мотоциклист протаранил Hyundai Solaris от «Яндекс.Такси» в Бердске

10:14:076/1/2020
0

<div></div>

ДТП без пострадавших произошло сегодня, 1 июня, на улице Комсомольская.

Таксист выезжал с парковки торгового центра, байкер ехал по Комсомольской со стороны рынка в сторону «Астора».

Водитель автомобиля рассказал, что мотоцикл шёл на приличной скорости, «гарцуя» при этом на заднем колесе.

Столкновение произошло, когда Hyundai успел выехать на дорогу наперерез движению мотоциклиста, но закончить манёвр с поворотом направо, как указывает дорожный знак, таксисту не удалось. Кроме того, автомобилист не уступил дорогу транспортному средству, в данном случае мотоциклу, двигавшемуся по главной дороге, вопреки второму знаку.

В результате, произошло то, что и происходит обычно при нарушении ПДД. Двухколёсный байк жёстко припечатал автомобиль такси с наклейками от «Яндекс» в бок. К счастью, при этом мотоциклист травм не получил. Не пострадал и водитель Hyundai Solaris, сидевший в салоне как раз в районе места удара.

— У мотоциклиста надёжное обмундирование, — прокомментировал счастливую случайность инспектор ДПС, работающий на месте происшествия.

Боковая часть «корейца» в результате тарана двухколёсного «японца» приведена в негодное состояние. Машине требуется серьёзный кузовной ремонт. У байка от удара пробито переднее колесо и выгнут колёсный диск.

Выяснением всех обстоятельств случившегося на месте происшествия занимаются сотрудники областного полка ГИБДД. Предварительно, как сказали они сайту «Свидетель», в ДТП виноват водитель автомобиля Hyundai Solaris. Он не предоставил преимущество в движении мотоциклисту, проигнорировав действие установленных дорожных знаков.

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Эксперимент с пивом начнется в России 1 апреля 2021
    10:10:56 2/19/2021
    Могут ли материнский капитал направить на пенсию матери автоматически, ответил Минтруд
    10:05:02 2/19/2021
    Могут ли материнский капитал направить на пенсию матери автоматически, ответил Минтруд
    Лишь на 10 лет высаживать лес на заброшенных сельхозземлях хотят разрешить в Новосибирской области
    9:56:48 2/19/2021
    Лишь на 10 лет высаживать лес на заброшенных сельхозземлях хотят разрешить в Новосибирской области
    Санкции против России: Европа мечется и "не готова стрелять себе в ногу"
    9:45:38 2/19/2021
    Санкции против России: Европа мечется и "не готова стрелять себе в ногу"
    Индексировать пенсии военным выше инфляции просят Путина: "Есть обида у военных"
    9:18:08 2/19/2021
    Индексировать пенсии военным выше инфляции просят Путина: "Есть обида у военных"
    Раскритиковал темпы капремонта многоквартирных домов в Новосибирской области полпред президента
    9:04:58 2/19/2021
    Раскритиковал темпы капремонта многоквартирных домов в Новосибирской области полпред президента
    Путин подписал указ: Как защищать права и свободы россиян будет СПЧ
    8:54:59 2/19/2021
    Путин подписал указ: Как защищать права и свободы россиян будет СПЧ
    Когда возобновятся чартеры в Египет, какую дату называет Росавиация
    8:42:20 2/19/2021
    Когда возобновятся чартеры в Египет, какую дату называет Росавиация
    Поздравления с 23 февраля коллегам: замечательные стихи и красивые открытки для настоящих мужчин
    8:41:26 2/19/2021
    Поздравления с 23 февраля коллегам: замечательные стихи и красивые открытки для настоящих мужчин
    Врачи совершили чудо: Спасли пациентку со 100% поражения легких и коронавирусом
    8:40:50 2/19/2021
    Врачи совершили чудо: Спасли пациентку со 100% поражения легких и коронавирусом