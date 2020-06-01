Зверски забил гвоздером соперника и отвез труп на тележке к магазину ревнивец на Алтае

Он попросил бывшую подругу разбудить ее нового возлюбленного и вызвать его на улицу, а сам спрятался на веранде. Там он нанес 17 ударов инструментом. На утро увез тело подалье и навел порядок на месте преступления.

Подробности жесткого убийства в Чое сообщил СК

45-летний житель села Чоя задержан по подозрению в жестком убийстве соперника, совершенном 24 мая. О подробностях резонансного преступления сообщил СКР по Республике Алтай.

Поздно вечером нетрезвый подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись металлическим гвоздодером, пришел к своей бывшей сожительнице, чтобы выяснить отношения с ее новым возлюбленным. Он попросил бывшую подругу разбудить спавшего соперника и вызвать его на улицу, а сам спрятался на веранде.

Как только мужчина появился в дверном проеме, злоумышленник напал на него и нанес потерпевшему не менее 17 ударов гвоздодером по голове. Потерпевший упал, потерял сознание и вскоре скончался на месте происшествия.

Рано утром 25 мая злоумышленник, который хотел скрыть преступление, на садовой тележке отвез тело на расстояние около 100 метров от дома и оставил его на открытом участке местности на улице Туринской, возле здания продуктового магазина. После этого убийца вернулся в дом, убрал помещение, помыл пол и орудие преступления.

Причастность обвиняемого к убийству была установлена благодаря эффективному взаимодействию следователей следственных органов и следователей-криминалистов отдела криминалистики следственного управления с оперативными сотрудниками МВД по Республике Алтай, в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательств, установление всех обстоятельств произошедшего.