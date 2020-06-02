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Даты Родительских суббот в 2020 году: как правильно поминать усопших

15:25 02.06.2020 Фото: pxhere.com
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Вселенская родительская суббота будет 6 июня, а значит вспомнить стоит всех живших на Земле христиан, которые умерли и стали частью Божьего царства.

Даты Родительских суббот в 2020 году: как правильно поминать усопших
Посещение кладбища в Родительскую субботу считается больше народным обычаем, а не церковным
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Даты Родительских суббот в 2020 году: как правильно поминать усопших

Даты Родительских суббот в 2020 году: как правильно поминать усопшихЧто говорила Ванга о смерти, душе и загробной жизниЕщё 273 новостей

В церковном календаре есть специальные дни, отведенные поминовению усопших — Родительские субботы. Свое название они получили ввиду того, что именно об умерших родителях каждый человек скорбит наиболее всего, не желая смиряться с их уходом. О датах Родительских субботы в 2020 году расскажем в нашем материале.

Священнослужители говорят о том, что главная традиция любой Родительской субботы — это посещение храма и молитва о душе умершего. Возлияния на кладбищах считаются традицией языческой и церковью не приветствуются. При желании могилу близкого человека, конечно же, посетить нужно. Но и на кладбище стоит помолиться, а не устроить «пир на весь мир», как любят делать современные люди.

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В Родительские дни в церквях проводят специальные поминальные службы в память о тех, кого уже нет. Вселенские Родительские субботы — это дни, в которых чтят память всех без исключения умерших христиан.

В Родительскую субботу каждый верующих должен посетить храм и помолиться об усопших родственниках. Можно заказать специальную молитву сорокоуст или литургию. Помолиться можно и дома, у иконы, или на кладбище.

Даты Родительских суббот в 2020 году в церковном календаре
Первым Родительским днем в 2020 году будет 22 февраля. Мясопустная Вселенская суббота всегда выпадает на восьмой день перед началом Великого поста. Прежде, чем вступить на путь очищения, верующие стремятся почтить память усопших и попросить их благословения на приближающийся сложный период воздержания. В это субботу в церквях вспоминают всех когда-либо живших на Земле христианах.

Три Родительские субботы традиционно выпадают на время Великого поста — на второй, третьей и четвертой неделе. В 2020 году это будет 14, 21 и 28 марта соответственно. В эти дни верующие могут прийти в храм с молитвой и поучаствовать во всеобщей Литургии.

Самая большая и «популярная» Родительская суббота традиционно отмечается на девятый день после празднования Пасхи — в 2020 эту это будет вторник, 28 апреля. Данный родительский день прозвали Радоницей — считается, что встретив Пасху с живыми, верующие должны с Воскрешением поздравить и мертвых.

Отдельно можно сказать о Дне поминовения 9 мая — в этот день вспоминают всех погибших во времена ВОВ.

Троицкая Родительская суббота — день поминовения усопших, который отмечается перед праздником Троицы. В 2020 году это будет 6 июня. Это также будет Вселенская родительская суббота, а значит вспомнить стоит всех живших на Земле христиан, которые умерли и стали частью Божьего царства.

2 ноября 2020 года будет Дмитриевская Родительская суббота. День поминовения усопших всегда выпадает на субботу перед Днем иконы Казанской Божьей матери. И хоть установлена дата была в честь павших воинов, современные православные стараются помолиться о всех усопших родственниках.

Что можно и нельзя делать в Родительские дни
Многие Родительские дни принимают за церковные праздники, а потому стараются отказаться в эти даты от домашней работы и рукоделия. По церковным традициям отказ от работы в Родительский день не обязателен — после посещения храма и молитвы можно смело заниматься своими делами.

Посещение кладбища в Родительскую субботу считается больше народным обычаем, а не церковным. На могилы в Радоницу, например, несут куличи и крашеные яйца, а в Троицкую Родительскую субботу могилы украшают свежей зеленью. Священнослужители говорят о том, что посещение кладбища в Родительскую субботу не обязательно по церковным обычаям. Главной остается молитва, а вот место, в котором вы будете молиться, уже является выбором каждого.

Если семья все же отправляется на кладбище, нести с собой желательно церковную свечу, а не еду и питье. «Поминки» как таковые противоречат церковным канонам. «Помянуть» усопшего лучше добрыми делами или с помощью благотворительности — раздайте продукты бедным людям.

Вечером в Родительскую субботу можно устроить поминальную трапезу, но без особых возлияний, излишеств и веселья.

Источник: TheRussianTimes

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От редакции

Всегда посещаете кладбище на Родительскую субботу?

Аноним, 22 декабря 2019 20:26
НВР:
Не часто
Аноним, 23 декабря 2019 01:08
НВР:
Да по возможности,а церковь обязательно.
Аноним, 23 декабря 2019 01:11
2020 года будет Дмитриевская Родительская суббота 7 ноября
Аноним, 23 декабря 2019 16:46
ДаНВР:
Аноним, 24 декабря 2019 13:54
НВР:
Да
Аноним, 25 декабря 2019 07:35
Где в Библии написано о том,что нужно поминать усопших ?
Аноним, 25 декабря 2019 11:25
НВР:
всегда
Валентина, 02 февраля 2020 21:42
Да.
Аноним, 07 марта 2020 12:34
НВР:
Нет
Аноним, 13 марта 2020 17:14
НВР:
Да,после службы.
Аноним, 21 апреля 2020 16:15
НВР:
Посещаю ежегодно.

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