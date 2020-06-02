02.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Лунный календарь посадки рассады на июнь 2020 года: что посадить с 1 по 10 июня

22:22 02.06.2020 Фото: pxhere.com
4 15

3 июня хороший день для посева чеснока, лука, зелени, огурцов, капусты и других влаголюбивых овощей.

Лунный календарь посадки рассады на июнь 2020 года: что посадить с 1 по 10 июня
4 июня — Луна в Скорпионе

Лето – жаркая пора для дачников во всех смыслах этого слова. Все работы на приусадебном участке рекомендуется проводить в соответствии с лунным календарём. Так и успеть можно больше, и устать меньше, а результат порадует наверняка.

1,2 июня

Луна в Весах. Рекомендуются работы в цветнике. Можно также сажать декоративные кустарники, ухаживать за живыми изгородями. Благоприятно сеять в открытый грунт горох и фасоль.

3 июня

Луна в Скорпионе, а значит пришло время поливать огород, проращивать и закаливать семена. Хорошие дни для посева чеснока, лука, зелени, огурцов, капусты и других влаголюбивых овощей.

4 июня

Луна в Скорпионе. Избыток влаги не полезен. Рекомендуется осторожный полив грядок и рассады. Ничего пересаживать нельзя.

5 июня

Луна в Стрельце. Лунное затмение. В полнолуние растения уязвимы, их нельзя беспокоить. Желательно не нагружать себя делами, а найти время для отдыха на природе.

6 июня

Луна в Стрельце. День после затмения не предназначен для работы с растениями. Хозяйственные работы будет разумно отложить на другое время. Хорошо бы вспомнить, что дача – место не только для трудов, но и для отдыха.

7,8 июня

Луна в Козероге. Можно сажать картофель, окучивать грядки, высаживать в открытый грунт рассаду баклажанов, томатов, перцев. Сеять корнеплоды: редис, репу, морковь, редьку, хрен.

9-10 июня

Бесплодные дни, посадки нежелательны. Рекомендуется борьба с вредителями и сорняками, прополка участка, проветривание теплиц, ремонтные и хозяйственные работы, закупка инструментов и оборудования.

Источник: rsute.ru

Мнение читателей
7
4
3
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что будете сажать в июне?

Аноним, 30 мая 2020 17:01
НВР:
Огурцы
Аноним, 30 мая 2020 18:10
:лук,кабачки,щавель.
Аноним, 01 июня 2020 09:19
НВР:
Укроп,редис.
Аноним, 02 июня 2020 15:52
НВР:
белокочанную капусту

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Будет ли принудительной вакцинация от коронавируса в России? Есть ли противопоказания к прививке от коронавируса? 28
22:50 02-06-2020
Будет ли принудительной вакцинация от коронавируса в России? Есть ли противопоказания к прививке от коронавируса?
БердскВодитель автобуса Бердска: Я прошу, наденьте маски перед входом в транспорт! А всем наплевать 6
22:45 02-06-2020
Водитель автобуса Бердска: Я прошу, наденьте маски перед входом в транспорт! А всем наплевать
БердскПощады не будет: Оценили дороже черный Peugeot задушенной Ирины Синельниковой из Бердска. Убийцы ждут прений и приговора 3
22:30 02-06-2020
Пощады не будет: Оценили дороже черный Peugeot задушенной Ирины Синельниковой из Бердска. Убийцы ждут прений и приговора
Даты Родительских суббот в 2020 году: как правильно поминать усопших 11
22:25 02-06-2020
Даты Родительских суббот в 2020 году: как правильно поминать усопших
БердскПомоги тем, кто выживает в COVID-19: Продолжается сбор денег на еду жителям Бердска 2
22:25 02-06-2020
Помоги тем, кто выживает в COVID-19: Продолжается сбор денег на еду жителям Бердска
Лунный календарь посадки рассады на июнь 2020 года: что посадить с 1 по 10 июня 4
22:22 02-06-2020
Лунный календарь посадки рассады на июнь 2020 года: что посадить с 1 по 10 июня
Спецназ застрелил подозреваемого в краже обоев в Екатеринбурге. На видео попали последние минуты жизни убитого 1
22:17 02-06-2020
Спецназ застрелил подозреваемого в краже обоев в Екатеринбурге. На видео попали последние минуты жизни убитого
Мощнейшая вспышка за последние 3 года разорвала Солнце 1 июня 2020 года. Волна идет к земле 1
22:16 02-06-2020
Мощнейшая вспышка за последние 3 года разорвала Солнце 1 июня 2020 года. Волна идет к земле
Бердск"Голова не проходит, не смогла заснуть. Это кошмар": Страдают от мощнейших магнитных бурь в мае-июне 2020 года россияне 3
22:15 02-06-2020
БердскХапуга: Не доливала 60 граммов супа в каждую порцию повар в столовой Бердска 8
22:01 02-06-2020
Хапуга: Не доливала 60 граммов супа в каждую порцию повар в столовой Бердска