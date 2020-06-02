Как загадать желание в полнолуние 5 июня, чтобы исполнить заветную мечту

Энергия Луны становится максимальной в полночь, так что приступать к основной части загадывания желания нужно в это время.

Важно с раннего утра сохранять положительный настрой, отталкивать от себя негативные эмоции и мысли

Как загадывать желание в полнолуние?

Как же загадать желание так, чтобы Луна поспособствовала его осуществлению?

Прежде всего, нужно сосредоточиться на единственном желании. На том, которого сильнее всего жаждет ваше сердце. Потому что если попытаться держать в голове несколько целей, энергия может рассеиваться и ее не хватит для заряжения желаний.

То, о чем загадываете, касаться должно только вас.

Важно с раннего утра сохранять положительный настрой, отталкивать от себя негативные эмоции и мысли. На протяжении дня вспоминайте о желании, прокручивайте его в голове, представляйте картины перед глазами, будто оно уже сбылось. Наполняйтесь счастьем и энергией от таких картинок.

Энергия Луны становится максимальной в полночь, так что приступать к основной части загадывания желания нужно в это время.

Не отрывая взгляда от небесного светила, загадывайте свое желание вслух. Таким образом, вы устанавливаете энергетический контакт с Луной, и она наделяет своей энергетикой ваше желание, заряжая его на исполнение.

Не зря с давних времен люди сочиняли легенды и суеверия, связанные с полнолунием. Есть в полной Луне какая-то мистика и тайна! Оберните же их себе на пользу.

Источник: Пронедра