Воссоединиться ли пара Агаты Муцениеце и Павла Прилучного? Прогноз астролога на примирение звездной пары

Самое интересное, что в своих ролях он, как правило, играет самого себя: человека активного. И у них с Агатой очень неплохая совместимость. Просто нужно притереться.

Астролог Марина Мещерская дала свой прогноз на воссоединение пары

Високосный 2020 год стал испытанием не только для всего человечества в связи с пандемией, но и для многих звездных пар. Не исключением стала пара Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Астролог Марина Мещерская дала свой прогноз на воссоединение этой пары, которая была эталоном семьи для многих.

О разводе эта пара объявила в феврале этого года. Все поклонники не могли поверить в случившееся, надеялись, что все обойдется.

«Что касается Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Здесь все значительно более приятно. Да, Прилучный — действительно, человек сильный, волевой, желающий доминировать и быть активным. Самое интересное, что в своих ролях он, как правило, играет самого себя: человека активного. И у них с Агатой очень неплохая совместимость. И как раз в их случае, я надеюсь, что и этот момент они переживут. Просто нужно притереться», — рассказала астролог.