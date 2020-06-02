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На 6% увеличить стоимость квадратного метра жилья предложил Минстрой

10:49 02.06.2020 Фото: pxhere.com
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Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2020 года в размере 48 634 рубля.

На 6% увеличить стоимость квадратного метра жилья предложил Минстрой
Средний по России норматив стоимости квадратного метра жилья на первое полугодие 2020 года составляет 46 тыс. рублей

Минстрой России предложил увеличить во втором полугодии 2020 года норматив средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья почти на 6%.

«Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2020 года в размере 48 634 рубля», — говорится в проекте приказа, опубликованного в понедельник на федеральном портале проектов нормативных актов.

Согласно приказу Минстроя, средний по России норматив стоимости квадратного метра жилья на первое полугодие 2020 года составляет 46 тыс. рублей. Во втором полугодии 2019 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ составлял 45 тыс. 133 рубля. Этот показатель применяется для расчета размеров социальных выплат, которые предоставляются на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

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От редакции

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Гость Очередной, 02 июня 2020 11:05
48 за квадрат. Типичный представитель среднего класса с ЗП 17, на 1 квадрат будет копить почти 3 месяца, не принимая пищи и не платя ни за что.
Аноним, 02 июня 2020 11:44
При прогнозах падения стоимости жилья в России на 30% в условиях пандемии и массовой безработицы, Минстрой, как системообразующее предприятие, не хочет терять своих прибылей и просит государство помочь достоить яхты и недвижимость за рубежом на государственные пособия?
Он точно забеременел и многодетен дочками?

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