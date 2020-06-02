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Красота / Общество

Календарь благоприятных дней для салонных процедур по фазам луны на июнь 2020 года

10:51 02.06.2020 Фото: pxhere.com
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В дни растущей Луны борются с прыщами, угрями, веснушками, пигментными пятнами, различные дефектами на коже, жировыми складками.

Календарь благоприятных дней для салонных процедур по фазам луны на июнь 2020 года
Лунный календарь красоты поможет продлить молодость, улучшить кожу, укрепить волосы и ногти, также здоровье

Каждая женщина стремиться выглядеть идеально, и, чего скрывать, тратит немало финансов на различные косметические процедуры. Однако проводить их следует в самые благоприятные иначе, иначе деньги будут потрачены зря. Чтобы определить такие дни в июне 2020 года, необходимо воспользоваться специальным календарем красоты.

Лунный календарь красоты поможет продлить молодость, улучшить кожу, укрепить волосы и ногти, также здоровье. В нем есть советы от специалистов, рекомендации, когда проводить те или иные процедуры. Так, в дни растущей Луны борются с прыщами, угрями, веснушками, пигментными пятнами, различные дефектами на коже, жировыми складками. В дни растущей Луны планируют оздоровительные процедуры, массажи, стригут волосы, наносят на них питательные маски.

Фазы Луны в июне 2020 года и благоприятные дни месяца для салонных процедур

Лунные фазы в июне 2020 года:

01 число: фаза роста, Луна в Весах;

02 число: фаза роста, Луна в Весах/Скорпионе (16:06);

03 число: фаза роста, Луна в Скорпионе;

04 число: фаза роста, Луна в Скорпионе/Стрельце (17:17);

05 число: полнолуние, Луна в Стрельце;

06 число: фаза убывания, Луна в Стрельце/Козероге (19:45);

07 число: фаза убывания, Луна в Козероге;

08 число: фаза убывания, Луна в Козероге;

09 число: фаза убывания, Луна в Козероге/Водолее (00:54);

10 число: фаза убывания, Луна в Водолее;

11 число: фаза убывания, Луна в Водолее/Рыбы (09:32);

12 число: фаза убывания, Луна в Рыбы;

13 число: IV четверть, Луна в Рыбы/Овне (21:03);

14 число: фаза убывания, Луна в Овне;

15 число: фаза убывания, Луна в Овне;

16 число: фаза убывания, Луна в Овне/Тельце (09:36);

17 число: фаза убывания, Луна в Тельце;

18 число: фаза убывания, Луна в Тельце/Близнецах (21:00);

19 число: фаза убывания, Луна в Близнецах;

20 число: фаза убывания, Луна в Близнецах;

21 число: новолуние, Луна в Близнецах/Раке (06:02);

22 число: фаза роста, Луна в Раке;

23 число: фаза роста, Луна в Раке/Льве (12:34);

24 число: фаза роста, Луна во Льве;

25 число: фаза роста, Луна во Льве/Деве (17:05);

26 число: фаза роста, Луна в Деве;

27 число: фаза роста, Луна в Деве/Весах (20:17);

28 число: I четверть, Луна в Весах;

29 число: фаза роста, Луна в Весах/Скорпионе (22:48);

30 число: фаза роста, Луна в Скорпионе.

Самые благоприятные дни для стрижек – 1, 3, 9 – 12, 14, 19, 23, 25, 27, 30 число.

Самые благоприятные дни для окрашивания волос – 1, 2, 4, 5, 8 – 12, 16, 19, 23 – 25, 27, 30 число.

Самые благоприятные дни для ухода за ногтями – 1 – 4, 9, 10, 13, 15, 18, 19, 22 – 24, 26, 27, 30 число.

Источник: Пронедра

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