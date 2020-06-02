Календарь благоприятных дней для салонных процедур по фазам луны на июнь 2020 года

Лунный календарь красоты поможет продлить молодость, улучшить кожу, укрепить волосы и ногти, также здоровье

Каждая женщина стремиться выглядеть идеально, и, чего скрывать, тратит немало финансов на различные косметические процедуры. Однако проводить их следует в самые благоприятные иначе, иначе деньги будут потрачены зря. Чтобы определить такие дни в июне 2020 года, необходимо воспользоваться специальным календарем красоты.

Лунный календарь красоты поможет продлить молодость, улучшить кожу, укрепить волосы и ногти, также здоровье. В нем есть советы от специалистов, рекомендации, когда проводить те или иные процедуры. Так, в дни растущей Луны борются с прыщами, угрями, веснушками, пигментными пятнами, различные дефектами на коже, жировыми складками. В дни растущей Луны планируют оздоровительные процедуры, массажи, стригут волосы, наносят на них питательные маски.

Фазы Луны в июне 2020 года и благоприятные дни месяца для салонных процедур

Лунные фазы в июне 2020 года:

01 число: фаза роста, Луна в Весах;

02 число: фаза роста, Луна в Весах/Скорпионе (16:06);

03 число: фаза роста, Луна в Скорпионе;

04 число: фаза роста, Луна в Скорпионе/Стрельце (17:17);

05 число: полнолуние, Луна в Стрельце;

06 число: фаза убывания, Луна в Стрельце/Козероге (19:45);

07 число: фаза убывания, Луна в Козероге;

08 число: фаза убывания, Луна в Козероге;

09 число: фаза убывания, Луна в Козероге/Водолее (00:54);

10 число: фаза убывания, Луна в Водолее;

11 число: фаза убывания, Луна в Водолее/Рыбы (09:32);

12 число: фаза убывания, Луна в Рыбы;

13 число: IV четверть, Луна в Рыбы/Овне (21:03);

14 число: фаза убывания, Луна в Овне;

15 число: фаза убывания, Луна в Овне;

16 число: фаза убывания, Луна в Овне/Тельце (09:36);

17 число: фаза убывания, Луна в Тельце;

18 число: фаза убывания, Луна в Тельце/Близнецах (21:00);

19 число: фаза убывания, Луна в Близнецах;

20 число: фаза убывания, Луна в Близнецах;

21 число: новолуние, Луна в Близнецах/Раке (06:02);

22 число: фаза роста, Луна в Раке;

23 число: фаза роста, Луна в Раке/Льве (12:34);

24 число: фаза роста, Луна во Льве;

25 число: фаза роста, Луна во Льве/Деве (17:05);

26 число: фаза роста, Луна в Деве;

27 число: фаза роста, Луна в Деве/Весах (20:17);

28 число: I четверть, Луна в Весах;

29 число: фаза роста, Луна в Весах/Скорпионе (22:48);

30 число: фаза роста, Луна в Скорпионе.

Самые благоприятные дни для стрижек – 1, 3, 9 – 12, 14, 19, 23, 25, 27, 30 число.

Самые благоприятные дни для окрашивания волос – 1, 2, 4, 5, 8 – 12, 16, 19, 23 – 25, 27, 30 число.

Самые благоприятные дни для ухода за ногтями – 1 – 4, 9, 10, 13, 15, 18, 19, 22 – 24, 26, 27, 30 число.

Источник: Пронедра