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Заплатят по 12 130 рублей опекунам детей и стариков в коронавирус в России

15:15 02.06.2020 Фото: pexels.com
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На специальные выплаты из правительственного резервного фонда выделят 145 млн рублей.За назначением выплаты можно будет обратиться до 1 октября 2020 года.

Заплатят по 12 130 рублей опекунам детей и стариков в коронавирус в России
На специальные выплаты из правительственного резервного фонда выделят 145 млн рублей

Все, кто взял на себя заботу о людях, которые в период пандемии коронавирусной инфекции остались без помощи и поддержки, получат выплаты от государства. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

На специальные выплаты из правительственного резервного фонда выделят 145 млн рублей.

«Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», — сообщается на сайте правительства в воскресенье, 31 мая.

Сумма выплат составит 12 130 рублей за каждого человека, которому была оказана помощь. Предоставление денежных средств планируют реализовать через Пенсионный фонд (ПФР) с возможностью подачи заявления в электронной форме.

За назначением выплаты можно будет обратиться до 1 октября 2020 года.

О том, что волонтеры и другие опекуны инвалидов и пожилых людей в период пандемии получат денежные выплаты, Мишустин рассказал 28 мая на заседании правительства.

В конце апреля президент России Владимир Путин в ходе беседы с участниками всероссийской акции «Мы вместе» одобрил идею о расширении поддержки волонтеров. В частности, он предложил на президентские гранты некоммерческим организациям и волонтерам выделить 3 млрд рублей.

Кроме того, тогда же он поручил предоставить некоммерческим организациям дополнительные меры поддержки, в том числе для выплаты зарплат и отсрочки по уплате налогов. В целом глава государства назвал волонтерскую деятельность гражданским героизмом.

Источник: Известия

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Аноним, 02 июня 2020 16:27
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