За призыв к массовым беспорядкам детей получат 10 лет тюрьмы родители в России

По действующему законодательству организаторы несанкционированного митинга несут административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несогласованное мероприятие

В Госдуме ведется разработка законопроекта об уголовном наказании до 10 лет лишения свободы за призыв несовершеннолетних к массовым беспорядкам, сообщил РИА Новости член комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству, автор инициативы Евгений Марченко («Единая Россия»).

«У нас есть статья в Уголовном кодексе за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественную деятельность (статья 151 — ред.). Там перечислены разные противоправные действия, а я хочу дополнить эту статью еще одним противоправным действием — вовлечение несовершеннолетних в митинги, чтобы это было не административное правонарушение, а уголовное преступление», — сказал Марченко.

По действующему законодательству организаторы несанкционированного митинга несут административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несогласованное мероприятие по статье 20.2 — штраф до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Марченко пояснил, что этот вид правонарушений планируют криминализовать, убрав их из КоАП и добавив в Уголовный кодекс. Изменения предложат для статьи 151 УК «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий» и статьи 212 УК «Массовые беспорядки».

В диспозицию 151-й статьи планируют включить фразу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги, а в 212-ю статью хотят добавить новую часть 1.2 о вовлечении несовершеннолетних в массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием и погромами, а также неподчинением законным требованиям представителей властей, и часть 3.1 о призывах несовершеннолетних к аналогичным массовым беспорядкам.

По дополненной статье 151 УК за такие преступления предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет, по новой части 3.1 статьи 212 УК — вплоть до десяти лет, сказал депутат. «Люди, которые вовлекают детей в несанкционированные митинги или массовые беспорядки, где может и ОМОН работать, подставляют детей под ответственность и втягивают в преступную деятельность. Сейчас тема митингов вроде бы ушла — из-за коронавируса у нас вообще нет никаких митингов, ни законных, ни незаконных, но она может в любой момент возникнуть. Организаторы несанкционированных митингов делают ставки на несовершеннолетнюю молодежь, потому что ими проще всего манипулировать», — заявил Марченко.

Депутат отметил, что инициатива получила поддержку среди родителей его избирательного округа (город Санкт-Петербург). Согласно действующему законодательству, при участии несовершеннолетних в несанкционированных митингах ответственность ложится на родителей, которым приходится нести административное наказание за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей — выплачивать штрафы. Статья 5.35 КоАП предусматривает для таких случаев наложение административного штрафа до 5 тысяч рублей при повторном правонарушении. При этом ужесточение наказания для организаторов несанкционированных митингов за вовлечение несовершеннолетних позволит это предотвратить, полагает законодатель.

По его словам, законопроект находится в заключительной стадии разработки и будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию 2020 года, когда снимут ограничения, связанные с пандемией COVID-19, и нижняя палата парламента вернется в штатный режим работы.

Источник: РИА Новости