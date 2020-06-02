Ломанулись за пособием в 14 556 рублей от Путина в центр занятости населения 1770 жителей Бердска

На 1 января 2020 года на учете в центре занятости населения состояло 661 человек, на 1 мая — 940 человек, на 1 июня — 1770 человек. Больше, чем в 2,5 раза увеличилось количество безработных. Число вакансий 1440.

По словам Елены Дмитриевой, в 2,5 раза выросло число безработных в пандемию коронавируса

О том, сколько человек обратились в центр занятости населения в пандемию коронавируса сообщила директор ГКУ НСО «Центр занятости населения города Бердска» Елена Дмитриева на пресс-подходе 2 июня.

— С 30 апреля 2020 года был повышен максимальный размер пособия по безработице 14 556 рублей.

В связи с тем, что многие работодатели распустили своих работников в отпуска без сохранения и с сохранением заработной платы, поток заявлений в центр занятости резко увеличился. Если на 1 января 2020 года на учете в центре занятости населения состояло 661 человек, на 1 апреля 680 человек, на 1 мая 940 человек, на 1 июня 1770 человек. Больше, чем в 2,5 раза увеличилось количество безработных,- рассказала Елена Борисовна.

Граждане, которые были уволены после 1 марта 2020 года независимо ни от каких условий могут получать пособие по безработице в максимальном размере и повышенное пособие по безработице гражданам имеющим несовершеннолетних детей. Пособие увеличивается на 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Уволившихся после 1 марта-616 человек, из них повышенное пособие на несовершеннолетних получает 295 человек.

По словам Елены Дмитриевой, как правило количество вакансий было больше, в два раза чем безработных. Была возможность выбора. На сегодняшний момент, на учете состоит 1770 человек, число вакансий 1440. Из низ одна треть- неквалифицированный труд с минимальной оплатой- 15 163 рублей в месяц.