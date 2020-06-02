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Пожаловалась Путину на работу органов опеки омбудсмен Анна Кузнецова. Систему ждет реформирование

16:45 02.06.2020 Фото: скриншот видео
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Жалобы на работу органов опеки выросли на 23%. Проверки и мониторинг в регионах, а также работа следователей подтверждают системные сбои в работе этой структуры.

Пожаловалась Путину на работу органов опеки омбудсмен Анна Кузнецова. Систему ждет реформирование
Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки

В День защиты детей, 1 июня, детский омбудсмен Анна Кузнецова пожаловалась президенту России Владимиру Путину на работу органов опеки. Соответствующее заявление омбудсмен сделала на встрече президента с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Она сообщила, что число жалоб на работу органов опеки выросло на 23 процента. По словам Кузнецовой, проверки и мониторинг в регионах, а также работа следователей подтверждают системные сбои в работе этой структуры.

«И со своей стороны мы предлагаем не ограничиваться точечными мерами или некоторыми мерами фрагментарного характера. Мы предлагаем реформирование системы органов опеки и попечительства», — сказала детский омбудсмен.

Во время этого разговора Путин также сообщил Кузнецовой, что вопросы защиты и поддержки семьи были среди наиболее частых предложений россиян во время обсуждения поправок к Конституции. Помимо этого, президент поздравил Кузнецову с рождением 7-го ребенка. Он поинтересовался, как ей удается сохранить форму, на что она отметила, что «дети дают сил».

Источник: ren.tv

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