День обжорства в США россияне заменили на день аскетичного питания

67 лет назад (1953) в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация королевы Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II. Что еще произошло 2 июня?

65 лет назад (1955) был основан космодром Байконур

День здорового питания и отказа от излишеств в еде.

Этот праздник стал русским ответом на американский «день обжорства» -день, когда можно есть то, что хочется, который отмечается 11 мая.

По статистике около 30% россиян имеют избыточную массу тела, около 10% — стадию ожирения. Избыточный вес и ожирение являются основными причинами возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, опухолей молочной железы и предстательной железы.

65 лет назад (1955) был основан космодром Байконур.

В феврале 1955 года было принято постановление о создании Научно-исследовательского испытательного полигона №5 Министерства обороны СССР для испытания боевых ракет и для космических исследований. Годом ранее специальная комиссия нашла место для размещения полигона: пустынный район Казахстана восточнее Аральского моря, в нескольких сотнях километров от поселка Байконыр. У этого места было ряд преимуществ: малонаселённость, равнинная полупустынная местность, а также более 300 солнечных дней в году и близость к экватору, которая даёт возможность использовать дополнительную скорость вращения Земли для запусков ракет.

2 июня 1955 года была утверждена организационно-штатная структура Научно-исследовательского испытательного полигона №5. А спустя 5 лет приказом министра обороны СССР 2 июня был определён как День основания полигона «Байконур».

Со стартовых площадок полигона была открыта человечеству дорога в космос: в 1957 году отсюда стартовала ракета с первым искусственным спутником Земли, а в 1961 году отправился в полёт первый космонавт Земли Юрий Гагарин. На Байконуре проходило испытание «лунной» ракеты Н-1, запуск многоразового космического корабля «Буран».

Всего на счету Байконура свыше 2,5 тысячи пусков космических ракет с различными аппаратами, отсюда на орбиту отправились более 130 космонавтов.

После распада СССР космодром оказался на территории Республики Казахстан и был передан в аренду России. В 2004 году срок аренды был продлён до 2050 года.

В настоящее время Байконур — один из самых рабочих космодромов мира. Его общая площадь без учёта районов падения отделяемых частей ракетоносителей составляет 6717 кв. км. В составе космодрома: 5 стартовых комплексов, 3 шахтные пусковые установки, более 35 технических комплексов для предстартовой подготовки ракет-носителей, космических аппаратов и разгонных блоков.

58 лет назад (1962) был подавлен стихийный митинг рабочих ростовского города Новочеркасск.

Подробности этой трагической истории долгое время замалчивались. Первая информация появилась лишь в годы перестройки.

Причинами трагедии в Новочеркасске стал ряд обстоятельств. В мае 1962 года в стране в среднем на 30% выросли цены на мясо и мясные продукты, также подорожало масло и молочные продукты. А для жителей Новочеркасска повышение цен совпало с понижением зарплат на градообразующем предприятии — электровозостроительном заводе, где работали больше половины горожан. Всё это привело к тому, что в городе начались стихийный митинг и беспорядки.

В ходе войсковой операции по «наведению порядка» были убиты свыше 20 человек, ещё около 40 человек получили ранения.

Позднее к суду были привлечены 112 участников событий в Новочеркасске. Семь из них были приговорены к расстрелу, 105 получили сроки заключения от 10 до 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

В 1992 году Верховный Совет РСФСР осудил действия властей в тех событиях и постановил обеспечить реабилитацию всех обвиненных, а также выплатить денежное пособие семьям погибших и расстрелянных. В 1996 году Президент РФ Борис Ельцин подписал Указ о реабилитации жертв 1962 года и сооружении им памятника.

67 лет назад (1953) в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация королевы Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II.

Коронация состоялась через 16 месяцев после того, как Елизавета была провозглашена королевой. К этому времени в стране закончился национальный траур по королю Георгу VI, который умер в феврале 1952 года.

Несмотря на тяжёлое финансовое положение Британии, в котором страна находилась после Второй мировой войны, из государственной казны было выделено около полутора миллионов фунтов на праздничное оформление улиц Лондона.

По разным данным, в столице собралось примерно 3 миллиона британцев, которые приехали из разных уголков страны. В Вестминстерское аббатство были приглашены свыше 8 тысяч почётных гостей.

Наряд для Елизаветы II создал модельер Норман Хартнелл. Это было платье из белого атласа, украшенное вышитыми вручную цветами и растениями — национальными символами Соединённого Королевства и стран Содружества.

Коронационная служба длилась около 3 часов, а после неё праздничная процессия с королевой, её супругом и с другими участниками церемонии проехала по улицам Лондона.

Церемонию коронации впервые в истории Британии транслировали по телевидению. Хотя против этого активно возражали премьер-министр страны Уинстон Черчилль и руководство британской церкви.

Источник: ПГ