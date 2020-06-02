Почти на двое суток отключили горячую воду в терапии ЦГБ Бердска

Одновременно не будет горячего водоснабжения в 14 домах на Попова и Ленина, а также в детском саду №16, «Лесной сказке», «Розе ветров» и на лыжной базе «Метелица».
Одновременно не будет горячего водоснабжения в 14 домах на Попова и Ленина, а также в детском саду №16, «Лесной сказке», «Розе ветров» и на лыжной базе «Метелица».
Как уточняют в горадминистрации, отключение горячей воды последовало сегодня, 2 июня, утром в связи с производством работ по устранению дефекта на трубопроводе горячего водоснабжения в ЦТП-17.
Воды в указанных местах не будет ориентировочно до 17.00 3 июня.