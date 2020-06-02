Неоднородный июнь предрекли Западной Сибири: в некоторых регионах жара сверх всех норм, а где-то холод

В Красноярском крае, Якутии и на Чукотке температура будет заметно выше нормы, в Новосибирской, Омской и Кемеровской областях, на юге Красноярского края и в Тыве – около и чуть ниже нормы,

Очень неоднородный месяц. Вильфанд рассказал про погоду в июне

В июне на большей части территории России температура будет около или выше нормы, при этом месяц будет неоднородным, с волнами тепла, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

«В большинстве регионов России температура ожидается около и выше нормы: на Европейской территории около нормы на положительном фоне. На самом западе Европейской части тоже норма, но на отрицательном фоне. Регион, где температура будет существенно превышать норму – это Западная Сибирь, исключая юг Западной Сибири… Очень неоднородный будет месяц. Мы прогнозируем волны тепла, периоды жаркой погоды с небольшими периодами похолодания», – цитирует Вильфанда РИА Новости.

В Красноярском крае, Якутии и на Чукотке температура будет заметно выше нормы, в Новосибирской, Омской и Кемеровской областях, на юге Красноярского края и в Тыве – около и чуть ниже нормы, добавил синоптик.

В Крыму и Краснодарском крае, на Таймыре и на Тихоокеанском побережье страны ожидаются осадки в большем количестве, чем обычно. При этом дефицит осадков будет на крайнем юге Восточной Сибири (Хакасия, Тыва), в Забайкалье, Амурской области и на Севере Якутии.

Май в 2020 году стал самым сырым и дождливым за всю историю метеонаблюдений в российской столице.