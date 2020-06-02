Кто заплатит за ОСАГО больше и на сколько

Для легковых автомобилей физических лиц тариф будет от 2746 до 4942 рублей

Евгений Владимирович, поправки в закон об ОСАГО, которые уже опубликованы и вступят в силу 24 августа, предусматривают возможность для страховщика повысить тариф для тех водителей, которые лишались прав, или за систематическое нарушение прав. Как это повлияет на тариф?

Евгений Уфимцев: Это очень правильный вектор. Ведь для большинства автовладельцев это сохранение или улучшение условий заключения договора ОСАГО. И только для очень небольшой группы людей, тех, которых и сейчас добросовестные автовладельцы, по сути, спонсируют, это приведет к увеличению стоимости полиса. Таких людей, которые совершают грубые систематические нарушения Правил дорожного движения, приводящие к увеличению тарифа, согласно исследованию, которое проводил РСА, всего 125 тысяч. И это из 40 миллионов полисов ОСАГО. То есть получается чуть более 0,3 процента страхователей. А с учетом того, что речь идет о нарушениях, выявленных инспекторами ГИБДД, а не камерами фотовидеофиксации, то таких страхователей еще меньше.

В законе появились «иные факторы», влияющие на риск возникновения страхового случая. Что это за факторы и не будут ли страховщики придумывать новые уловки, чтобы задрать тариф?

Евгений Уфимцев: На просторах интернета гуляет миф о том, что страховщики получили какие-то негласные инструменты, чтобы повысить тариф и установить заоблачные коэффициенты. Давайте его развеем. В настоящий момент Центробанком установлен тарифный коридор. Для легковых автомобилей физических лиц это от 2746 до 4942 рублей. Выше максимального значения тарифа страховщики поднимать его не могут. Сейчас в рамках этого коридора страховщики устанавливают тариф для региона.

Для легковых автомобилей физических лиц тариф будет от 2746 до 4942 рублей. Выше максимального значения тарифа страховщики поднимать его не могут

Теперь это будет применяться не к регионам, а к людям?

Евгений Уфимцев: Да. Сейчас страховщик для Москвы, ставит тариф 4400 рублей для всех автовладельцев. А теперь он сможет для клиента, который много лет страхуется и не приносит убытков, поставить минимальный тариф — 2800. А клиенту, который проехал на красный, выехал на встречку и превысил скорость более чем на 60 км/ч, он может поставить больший тариф. Но максимум — 4942 рубля.

Страховщик будет сам устанавливать факторы, влияющие на убыточность. Откуда автовладелец узнает, что влияет на размер его тарифа?

Евгений Уфимцев: Страховщик в соответствии с законом должен на своем сайте размещать информацию о том, какие факторы он учитывает для определения индивидуального тарифа. При этом Центробанк установит факторы, которые недопустимо использовать для изменения тарифа. Например, расовую принадлежность.

4942 рубля максимальный тариф

Какая возможна максимальная стоимость полиса?

Евгений Уфимцев: В городе Москве, где самый высокий коэффициент по возрасту-стажу, для молодого водителя на мощной машине, который ни разу не страховался (то есть самый плохой водитель для страховщика), с учетом максимального тарифа и всех коэффициентов полис будет стоить около 23 тысяч. Для опытного водителя в Москве со стажем более 10 лет и возрастом более 45 лет, если он не совершал ДТП в течение 10 лет, даже сейчас полис стоит около 6 тысяч рублей.

Источник: РГ