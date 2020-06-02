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Раздавать обнищавшим еду и таблетки могут обязать местные власти в России

11:54 02.06.2020 Фото: pixnio.com
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Совет Федерации рекомендует регионам рассмотреть возможность предоставления малоимущим гражданам адресной натуральной помощи, в том числе продуктами и медикаментами.

Раздавать обнищавшим еду и таблетки могут обязать местные власти в России

Регионы должны рассмотреть возможность предоставления малоимущим натуральной помощи, считают в Совфеде

Совет Федерации рекомендует регионам рассмотреть возможность предоставления малоимущим гражданам адресной натуральной помощи, в том числе продуктами и медикаментами. Об этом говорится в проекте постановления палаты «О реализации мер по социальной защите граждан и обеспечению занятости населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» (есть в распоряжении «Парламентской газеты»), подготовленном к «правчасу» с главой Минтруда Антоном Котяковым.

Выступление министра в палате регионов запланировано на 2 июня. После этого парламентарии рассмотрят вопрос об утверждении текста постановления.

По мнению парламентариев, регионам также стоит «рассмотреть вопрос об утверждении единых для государственных и некоммерческих организаций тарифов на социальное обслуживание при оказании гражданам аналогичных соцуслуг».

Совет Федерации рекомендует регионам предусмотреть дополнительные меры, направленные на поддержку предприятий, учредителями которых являются общероссийские общественные организации инвалидов.

Предложенные меры позволят сохранить на подобных предприятиях рабочие места, считают сенаторы.

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От редакции

Готовы принимать еду?

Аноним, 02 июня 2020 12:19
Басков или Пригожин уже подали заявления? ))

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