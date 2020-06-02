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«Голова не проходит, не смогла заснуть. Это кошмар»: Страдают от мощнейших магнитных бурь в мае-июне 2020 года россияне

12:15 02.06.2020, Алина Бурова Фото: pixabay
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Начмед ЦГБ Бердска Марат Зарипов всем метеочувствительным советуют соблюдать рекомендации лечащего врача, а при ухудшении состояния обращаться в медицинское учреждение, либо вызывать бригаду «скорой».

Голова не проходит, не смогла заснуть. Это кошмар: Страдают от мощнейших магнитных бурь в мае июне 2020 года россияне
Метеозависимые с трудом переживают магнитные бури

Магнитная буря — одно из важнейших элементов солнечно-земной физики, однако, её влияние негативно сказывается буквально на всём- на радиосвязи, работе и, конечно же, организме человека.

Данное явление опасно в первую очередь для тех людей, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят именно в это время.

Магнитные бури нередко сопровождаются бессонницей, головными болями, плохим самочувствием, перепадами давления. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.

Читатели «Курьер. Среда» рассказали о том, как магнитные бури влияют на их здоровье, какие неблагоприятные воздействия они чувствуют.

Ольга:

— С понедельника, ближе к вечеру, заболела голова с левого виска и выше, подташнивает. Сегодня уже суббота, 29 мая, а голова всю неделю не проходит. Раньше такого не было. Может это и хондроз шейный, но так впервые.

Аноним:

— Сильная головная боль три дня, повышенное давление

Аноним:

— Чувствую головную боль, тахикардию. Поднимается артериальное давление.

Светлана:

— Как магнитная буря, так нет сна. Ещё и панические атаки сразу приходят. Такой ужас пережила в ночь с 27 на 28 мая Кошмар…

Аноним:

— Сегодня ночью не смогла вообще заснуть ни на минуту. Приняла массу таблеток, ничего не помогло!!!

Начмед ЦГБ Бердска Марат Зарипов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», как пережить магнитные бури.

— Всем метеочувствительным людям советую соблюдать рекомендации лечащего врача, а при ухудшении состояния обращаться в медицинское учреждение, либо вызывать бригаду скорой помощи для оказания всех необходимых мер, — посоветовал Марат Марсович.

С начмедом горбольницы Бердска согласен и мануальный терапевт Виктор Устюжанин. Он обращает внимание на то, чтобы люди в этот период относились более бережно к своему здоровью:

— Ограничивайте своё общение с людьми, которые настроено негативно. Не перезагружайте себя! Можно принять таблетку валерианы или выпить пустырник. Выполняйте назначения врача, а также следите за тем, чтобы не обострились хронические заболевания.

Напоминаем, что ближайшая вспышка на солнце произойдёт уже 8 июня. Самое сильное колебание магнитного поля прогнозируется 9 июня.

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