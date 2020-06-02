Когда солнце поджарит Землю, через 6-12 месяцев скажут в NASA

Первая вспышка М-класса с октября 2017 года произошла 29 мая 2020 года

Новые солнечные пятна потенциально предвещают повышение солнечной активности

29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, покрывающих лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — зафиксировали самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года. Хотя солнечные пятна еще не видны (они скоро превратятся в вид на левую часть Солнца), космический корабль НАСА заметил вспышки высоко над ними.

Вспышки были слишком слабыми, чтобы преодолеть порог, при котором Центр прогнозирования космической погоды NOAA (который является официальным источником правительства США для прогнозов, наблюдений, предупреждений и предупреждений о космической погоде) предоставляет предупреждения. Но после нескольких месяцев очень немногих солнечных пятен и небольшой солнечной активности ученые и синоптики следят за этим новым скоплением, чтобы увидеть, растут ли они или быстро исчезают. Солнечные пятна вполне могут быть предвестниками солнечного цикла Солнца, который нарастает и становится более активным.

Или они не могут. Пройдет еще несколько месяцев, прежде чем мы узнаем наверняка.

По мере того, как Солнце проходит свой естественный 11-летний цикл, в котором его активность растет и падает, количество солнечных пятен также увеличивается и уменьшается. НАСА и NOAA отслеживают солнечные пятна, чтобы определить и предсказать прогресс солнечного цикла и, в конечном итоге, солнечную активность. В настоящее время ученые уделяют пристальное внимание числу солнечных пятен, поскольку оно является ключом к определению дат солнечного минимума, который является официальным началом солнечного цикла 25. Эта новая активность солнечных пятен может быть признаком того, что Солнце, возможно, возвращается к новому цикл и прошел через минимум.

Однако для того, чтобы знать, когда это произошло, требуется минимум шесть месяцев солнечных наблюдений и подсчета солнечных пятен после минимума. Поскольку этот минимум определяется наименьшим количеством солнечных пятен в цикле, ученым необходимо увидеть, как постоянно увеличиваются числа, прежде чем они смогут определить, когда именно они оказались на дне. Это означает, что солнечный минимум является примером, который можно узнать только задним числом: может потребоваться от шести до 12 месяцев после факта, чтобы подтвердить, когда минимум фактически прошел.

Это отчасти потому, что наша звезда очень изменчива. Тот факт, что числа солнечных пятен в данном месяце увеличиваются или уменьшаются, не означает, что в следующем месяце они не повернут вспять, а только вернутся через месяц после этого. Таким образом, ученым нужны долгосрочные данные для построения картины общих тенденций Солнца в течение солнечного цикла. Как правило, это означает, что число, которое мы используем для сравнения любого данного месяца, представляет собой среднее число пятен за шесть месяцев в прямом и обратном времени — это означает, что прямо сейчас мы можем с уверенностью охарактеризовать то, как выглядит октябрь 2019 года по сравнению с предыдущими месяцами (там было определенно меньше солнечных пятен!), но еще не то, как выглядит ноябрь по сравнению с этим.

Солнечные вспышки являются мощными вспышками излучения. Вредное излучение от вспышки может проходить через атмосферу Земли, чтобы физически воздействовать на людей на земле, однако — при достаточной интенсивности — они могут нарушать атмосферу в слое, где путешествуют сигналы GPS и связи. Интенсивность этой вспышки была ниже порогового значения, которое может повлиять на геомагнитное пространство, и ниже порогового значения для NOAA, чтобы создать предупреждение.

Тем не менее, это была первая вспышка М-класса с октября 2017 года — и ученые будут наблюдать, действительно ли Солнце начинает просыпаться.

Источник: nasa