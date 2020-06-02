Будет ли принудительной вакцинация от коронавируса в России? Есть ли противопоказания к прививке от коронавируса?

Государство своими действиями приведет к условной дискриминации детей, среди которых выделят привитых и не привитых. Даже сторонники вакцинации часто выступают против идеи разделения общества на «правильных» и «неправильных».

В будущем потребность в вакцине от болезни COVID-19 будет определяться исходя из наличия в крови человека антител к китайскому недугу

Кому противопоказана прививка от коронавируса

В будущем потребность в вакцине от болезни COVID-19 будет определяться исходя из наличия в крови человека антител к китайскому недугу. Такое мнение выразил Александр Горелов во время эфира передачи «Вести недели», которая традиционно выпускается на канале «Россия-1».Заместитель главы Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора считает, что вакцинация против коронавируса будет проведена осенью. Чтобы определить, кому она необходима, будет использоваться титр антител. Если показатель в крови будет высоким, в вакцинации не будет необходимости.

Недавно в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили о снижении прироста количества зараженных. Так, впервые со 2 мая количество инфицированных за сутки было ниже 10 тысяч пациентов (9974 диагностированных случаев).

Будет ли принудительная вакцинация от коронавируса в России?



В Рунете можно часто услышать разговоры о том, что вскоре населению будет предложена массовая вакцинация от заболевания, пришедшего к нам из Китая. Важно к этому вопросу подойти максимально скрупулезно, чтобы оценить все юридические и профессиональные риски.

Сейчас крайне важно сбалансировать на одной чаше весов коллективную безопасность граждан Российской Федерации и права человека, которые могут быть нарушены. На сегодняшний день можно услышать разные мнение от населения. Кто-то считает, что начинается компания по глобальному вживлению чипов, тогда как другие банально считают, что они сами вправе выбирать, защищаться от коронавируса или нет.

Тотальная вакцинация: непривитым россиянам власти пригрозили суровыми мерами

Вакцинация — особенная тема, которую сложно поднимать в широком обществу. Появляется множество мнений, и в последнее время депутаты также начали искать оптимальное решение вопроса. В Совете Федерации рассмотрели возможность юридически запретить прием непривитых детей в дошкольные учебные заведения и общеобразовательные школы. Причем данное правило может вступить в силу уже с начала сентября 2020 года. По мнению многих экспертов, подобные решения уже готовят почву для перспективного появления вакцины от COVID-19. Ряд специалистов считают, что ее создадут уже к началу осени текущего года. Более того, некоторые народные избранники проявили инициативу и предлагают ввести штраф в размере около 7 тысяч рублей для тех, кто откажется от прививки. Но в Роспотребнадзоре уже сообщили, что данная мера будет введена по отношению к людям, которые находятся в профессиональной группе риска и обязаны проходить вакцинирование.

Можно предположить, что недопуск детей без прививки к занятиям в школе и детском саду — вполне реальные сценарий. Тем более, проблема детской вакцинации обсуждается в самых высоких кабинетах не первый год. Некоторые люди не хотят подвергать детей опасности, ссылаясь на религиозные убеждения. По их мнению, прививки несут в себе риск для здоровья малыша и даже могут сделать его инвалидом. Новый законопроект усложнит жизнь родителям, которые скептически относятся к прививкам. Документ предполагает расширение перечня обязательных профилактических вакцин. В списке появится и прививка от COVID-19. И если многие уже смирились со стандартным набором уколов, так как знают, что от них можно ожидать, антител от коронавируса боятся многие. Всех пугает непредсказуемость, ведь в обычных условиях любая вакцина должна пройти через многомесячные испытания, чтобы гарантировать безопасность детей.

Государство своими действиями приведет к условной дискриминации детей, среди которых выделят привитых и не привитых. Даже сторонники вакцинации часто выступают против идеи разделения общества на «правильных» и «неправильных». Ведь по этому принципу определенная категория людей будут лишены права на образование, обещанного по Конституции. В Национальном родительском комитете недавно опубликовали петицию, направленную остановить разработку анти демократичного законопроекта.

Источник: Пронедра