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8 863 россиян заразились коронавирусом за сутки на 2 июня. Сводка по регионам

15:16 02.06.2020 Фото: pixabay.com
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За весь период зафиксировано 5 037 летальных исходов. За сутки от осложнений на фоне коронавируса умерли ещё 182 человека.

8 863 россиян заразились коронавирусом за сутки на 2 июня. Сводка по регионам
Количество заболевших растет

В России за минувшие сутки зарегистрировали 8863 новых случая коронавируса. Об этом 2 июня сообщил федеральный операштаб. Общее число больных в стране — 423 741.

За весь период зафиксировано 5 037 летальных исходов. За сутки от осложнений на фоне коронавируса умерли ещё 182 человека.

Выздоровели 2 июня 11108 человек. Всего из больниц выписано почти 187 тысяч пациентов

Регион Выявлено Новые Активные

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 Выздоровело Умерло
Москва  185374 2286  94481  88269  2624
Московская область  40455 732  31151  8809  495
Санкт-Петербург  16689 376  10458  6008  223
Нижегородская область  10503 354  6412  3980  111
Свердловская область  6024 292  3483  2510  31
Республика Дагестан  5228 132  500  4457  271
Ростовская область  5195 253  3321  1834  40
Красноярский край  4530 150  3231  1259  40
Калужская область  4092 83  2446  1614  32
Тульская область  4074 106  2114  1921  39
Краснодарский край  3987 79  1109  2842  36
Брянская область  3885 98  1432  2422  31
Рязанская область  3653 72  2569  1075  9
Республика Башкортостан  3409 72  2253  1138  18
Волгоградская область  3334 119  2217  1097  20
Республика Татарстан  3297 53  473  2814  10
Мурманская область  3296 32  1097  2192  7
Ярославская область  3284 74  2444  826  14
Саратовская область  3269 95  2029  1206  34
Курская область  3123 60  1658  1452  13
Тамбовская область  3110 63  1881  1221  8
Республика Чувашия  3061 88  1728  1319  14
Республика Северная Осетия — Алания  3055 50  929  2070  56
Челябинская область  3042 113  1687  1336  19
Новосибирская область  3020 106  1772  1214  34
Кабардино-Балкарская Республика  2978 75  1685  1272  21
Ленинградская область  2928 53  1239  1674  15
Владимирская область  2797 62  1934  839  24
Ханты-Мансийский АО  2736 149  1848  870  18
Самарская область  2724 76  1630  1072  22
Ульяновская область  2672 105  1919  743  10
Ставропольский край  2653 85  1432  1174  47
Пензенская область  2502 85  516  1966  20
Белгородская область  2471 79  1452  999  20
Ямало-Ненецкий автономный округ  2466 51  1293  1163  10
Смоленская область  2409 110  1547  821  41
Орловская область  2372 31  1115  1231  26
Липецкая область  2261 67  1513  742  6
Воронежская область  2234 95  719  1499  16
Хабаровский край  2209 67  1114  1083  12
Иркутская область  2189 210  1771  405  13
Республика Ингушетия  2164 37  1206  906  52
Ивановская область  2140 83  1258  864  18
Архангельская область  2124 56  1458  659  7
Республика Саха (Якутия)  2116 74  1165  943  8
Приморский край  2103 54  924  1160  19
Оренбургская область  2032 53  829  1196  7
Алтайский край  1985 70  1140  833  12
Республика Мордовия  1970 39  1059  898  13
Астраханская область  1937 54  904  1014  19
Республика Марий Эл  1854 39  396  1445  13
Пермский край  1839 57  670  1147  22
Кировская область  1828 77  830  981  17
Тюменская область  1702 41  825  869  8
Тверская область  1695 45  520  1147  28
Калининградская область  1607 54  913  670  24
Республика Бурятия  1563 50  679  874  10
Омская область  1437 26  1033  386  18
Новгородская область  1430 77  1031  391  8
Республика Коми  1393 41  621  748  24
Чеченская Республика  1264 17  404  847  13
Карачаево-Черкесская Республика  1204 67  859  340  5
Забайкальский край  1165 29  568  576  21
Республика Тыва  1161 46  985  174  2
Республика Калмыкия  1085 11  552  518  15
Республика Хакасия  1020 35  425  585  10
Вологодская область  979 27  592  380  7
Камчатский край  916 35  639  269  8
Псковская область  910 23  541  359  10
Республика Адыгея  890 16  468  413  9
Костромская область  804 32  373  420  11
Томская область  739 23  388  340  11
Удмуртская Республика  717 35  280  425  12
Кемеровская область  589 44  323  259  7
Амурская область  546 18  353  188  5
Республика Карелия  453 8  261  191  1
Республика Крым  387 2  137  247  3
Еврейская автономная область  314 0  100  211  3
Курганская область  252 7  118  134  0
Магаданская область  248 2  46  199  3
Севастополь  168 3  29  136  3
Республика Алтай  133 1  53  80  0
Сахалинская область  133 15  79  54  0
Чукотский автономный округ  81 1  24  56  1
Ненецкий автономный округ  74 1  59  15
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