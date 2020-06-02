8 863 россиян заразились коронавирусом за сутки на 2 июня. Сводка по регионам

За весь период зафиксировано 5 037 летальных исходов. За сутки от осложнений на фоне коронавируса умерли ещё 182 человека.

Количество заболевших растет

В России за минувшие сутки зарегистрировали 8863 новых случая коронавируса. Об этом 2 июня сообщил федеральный операштаб. Общее число больных в стране — 423 741.

За весь период зафиксировано 5 037 летальных исходов. За сутки от осложнений на фоне коронавируса умерли ещё 182 человека.

Выздоровели 2 июня 11108 человек. Всего из больниц выписано почти 187 тысяч пациентов