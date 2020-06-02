8 863 россиян заразились коронавирусом за сутки на 2 июня. Сводка по регионам

В России за минувшие сутки зарегистрировали 8863 новых случая коронавируса. Об этом 2 июня сообщил федеральный операштаб. Общее число больных в стране — 423 741.
За весь период зафиксировано 5 037 летальных исходов. За сутки от осложнений на фоне коронавируса умерли ещё 182 человека.
Выздоровели 2 июня 11108 человек. Всего из больниц выписано почти 187 тысяч пациентов
|Регион
|Выявлено
|Новые
|Активные
?
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|185374
|2286
|94481
|88269
|2624
|Московская область
|40455
|732
|31151
|8809
|495
|Санкт-Петербург
|16689
|376
|10458
|6008
|223
|Нижегородская область
|10503
|354
|6412
|3980
|111
|Свердловская область
|6024
|292
|3483
|2510
|31
|Республика Дагестан
|5228
|132
|500
|4457
|271
|Ростовская область
|5195
|253
|3321
|1834
|40
|Красноярский край
|4530
|150
|3231
|1259
|40
|Калужская область
|4092
|83
|2446
|1614
|32
|Тульская область
|4074
|106
|2114
|1921
|39
|Краснодарский край
|3987
|79
|1109
|2842
|36
|Брянская область
|3885
|98
|1432
|2422
|31
|Рязанская область
|3653
|72
|2569
|1075
|9
|Республика Башкортостан
|3409
|72
|2253
|1138
|18
|Волгоградская область
|3334
|119
|2217
|1097
|20
|Республика Татарстан
|3297
|53
|473
|2814
|10
|Мурманская область
|3296
|32
|1097
|2192
|7
|Ярославская область
|3284
|74
|2444
|826
|14
|Саратовская область
|3269
|95
|2029
|1206
|34
|Курская область
|3123
|60
|1658
|1452
|13
|Тамбовская область
|3110
|63
|1881
|1221
|8
|Республика Чувашия
|3061
|88
|1728
|1319
|14
|Республика Северная Осетия — Алания
|3055
|50
|929
|2070
|56
|Челябинская область
|3042
|113
|1687
|1336
|19
|Новосибирская область
|3020
|106
|1772
|1214
|34
|Кабардино-Балкарская Республика
|2978
|75
|1685
|1272
|21
|Ленинградская область
|2928
|53
|1239
|1674
|15
|Владимирская область
|2797
|62
|1934
|839
|24
|Ханты-Мансийский АО
|2736
|149
|1848
|870
|18
|Самарская область
|2724
|76
|1630
|1072
|22
|Ульяновская область
|2672
|105
|1919
|743
|10
|Ставропольский край
|2653
|85
|1432
|1174
|47
|Пензенская область
|2502
|85
|516
|1966
|20
|Белгородская область
|2471
|79
|1452
|999
|20
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|2466
|51
|1293
|1163
|10
|Смоленская область
|2409
|110
|1547
|821
|41
|Орловская область
|2372
|31
|1115
|1231
|26
|Липецкая область
|2261
|67
|1513
|742
|6
|Воронежская область
|2234
|95
|719
|1499
|16
|Хабаровский край
|2209
|67
|1114
|1083
|12
|Иркутская область
|2189
|210
|1771
|405
|13
|Республика Ингушетия
|2164
|37
|1206
|906
|52
|Ивановская область
|2140
|83
|1258
|864
|18
|Архангельская область
|2124
|56
|1458
|659
|7
|Республика Саха (Якутия)
|2116
|74
|1165
|943
|8
|Приморский край
|2103
|54
|924
|1160
|19
|Оренбургская область
|2032
|53
|829
|1196
|7
|Алтайский край
|1985
|70
|1140
|833
|12
|Республика Мордовия
|1970
|39
|1059
|898
|13
|Астраханская область
|1937
|54
|904
|1014
|19
|Республика Марий Эл
|1854
|39
|396
|1445
|13
|Пермский край
|1839
|57
|670
|1147
|22
|Кировская область
|1828
|77
|830
|981
|17
|Тюменская область
|1702
|41
|825
|869
|8
|Тверская область
|1695
|45
|520
|1147
|28
|Калининградская область
|1607
|54
|913
|670
|24
|Республика Бурятия
|1563
|50
|679
|874
|10
|Омская область
|1437
|26
|1033
|386
|18
|Новгородская область
|1430
|77
|1031
|391
|8
|Республика Коми
|1393
|41
|621
|748
|24
|Чеченская Республика
|1264
|17
|404
|847
|13
|Карачаево-Черкесская Республика
|1204
|67
|859
|340
|5
|Забайкальский край
|1165
|29
|568
|576
|21
|Республика Тыва
|1161
|46
|985
|174
|2
|Республика Калмыкия
|1085
|11
|552
|518
|15
|Республика Хакасия
|1020
|35
|425
|585
|10
|Вологодская область
|979
|27
|592
|380
|7
|Камчатский край
|916
|35
|639
|269
|8
|Псковская область
|910
|23
|541
|359
|10
|Республика Адыгея
|890
|16
|468
|413
|9
|Костромская область
|804
|32
|373
|420
|11
|Томская область
|739
|23
|388
|340
|11
|Удмуртская Республика
|717
|35
|280
|425
|12
|Кемеровская область
|589
|44
|323
|259
|7
|Амурская область
|546
|18
|353
|188
|5
|Республика Карелия
|453
|8
|261
|191
|1
|Республика Крым
|387
|2
|137
|247
|3
|Еврейская автономная область
|314
|0
|100
|211
|3
|Курганская область
|252
|7
|118
|134
|0
|Магаданская область
|248
|2
|46
|199
|3
|Севастополь
|168
|3
|29
|136
|3
|Республика Алтай
|133
|1
|53
|80
|0
|Сахалинская область
|133
|15
|79
|54
|0
|Чукотский автономный округ
|81
|1
|24
|56
|1
|Ненецкий автономный округ
|74
|1
|59
|15