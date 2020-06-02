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Как дистанционно поступить в вуз выпускникам в 2020 году? Через портал Госуслуг

16:15 02.06.2020 Фото: pixabay.com
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Все абитуриенты смогут подать документы на сайте университета или института, а также через портал госуслуг. На портале уже появился раздел «Поступление в вуз онлайн».

Как дистанционно поступить в вуз выпускникам в 2020 году? Через портал Госуслуг
Сам прием документов в вузы начнется 20 июня

Коронавирус внес свои коррективы не только в школьные выпускные и экзамены, но и порядок приема в вузы. Теперь не придется бегать из одного института в другой, так как подать все документы можно онлайн.
В этом году приемную кампанию в российские вузы решили организовать по-новому. Все абитуриенты смогут подать документы на сайте университета или института, а также через портал госуслуг. На портале уже появился раздел «Поступление в вуз онлайн».

Главным нововведением стала электронная подпись. Ее можно использовать не только для удаленного поступления, но и для других манипуляций на госуслугах. Оформление электронной подписи занимает определенное время, поэтому заняться ее получением лучше как можно раньше.

Для оформления этой подписи необходимо подать заявку, оплатить госпошлину и подтвердить данные с помощью оригиналов документов. Все бумаги потребуется принести в удостоверяющий центр. Список таких учреждений можно найти на сайте Минкомсвязи. Если воспользоваться услугами центра при кадастровой палате, то будет возможность заказать выезд специалиста на дом.

Сам прием документов в вузы начнется 20 июня. Побороться за место в учебном заведении могут выпускники прошлых лет, выпускники колледжей или техникумов, а также те, кто хочет продолжать обучение в магистратуре.

Какие нужны документы?

Для подачи заявления на поступление потребуется собрать определенный пакет документов.

«Первый документ — паспорт, который нужно отсканировать или сфотографировать первые две страницы, чтобы они были читаемые. Точно так же нужно поступить с аттестатом, третий документ — анкета», — объяснил «360» ректор государственного университета «Дубна» Дмитрий Фурсаев.

Ответственный секретарь приемной комиссии МГОУ Ирина Щеглова отметила, что все оригиналы документов тоже потом потребуются. Бумаги об образовании и медицинские справки нужно предоставить в университет в течение первого учебного года.

Вступительные экзамены

Дистанционный формат приема документов и зачисления уже работал в российских вузах до пандемии. Но далеко не на все специальности можно взять абитуриентов удаленно. Именно поэтому университеты в этом году сами решат, для каких факультетов проводить вступительные экзамены онлайн, а для каких — очно.

Например, традиционные вступительные ждут будущих актеров, режиссеров, хореографов и вокалистов. При этом экзамены будут проходить строго по правилам Роспотребнадзора. Это значит, что у абитуриентов будут мерить температуру и просить соблюдать дистанцию.

Основным плюсом дистанционного зачисления станет то, что многим не придется ехать в другие города, чтобы попробовать поступить в вуз мечты. Кроме того, в 2020 году станет больше бюджетных мест, а цена на платное обучение не будет расти.

Источник: 360tv.ru

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