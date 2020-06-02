Истощенную девочку с обмороженными ногами нашли в приемной семье Брянска

Она была одета в грязную одежду. От нее исходил ужасный запах. Девочка проживала у приёмных родителей, злоупотреблявших алкоголем. При этом опекунши никогда не было дома, а в холодильнике отсутствовали продукты.

Несовершеннолетняя была одета в грязную одежду

В частном доме в Брянске нашли истощённую семилетнюю девочку с обмороженными ногами. Ребёнка забрали в гастроэнтерологическое отделение детской областной больницы, сообщает телеканал «Городской».

Несовершеннолетняя была одета в грязную одежду. Кроме того, от неё исходил ужасный запах. По данным телеканала, девочка проживала у приёмных родителей, злоупотреблявших алкоголем. При этом опекунши никогда не было дома, а в холодильнике отсутствовали продукты.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Причинение физических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего», «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе».

Источник: life.ru