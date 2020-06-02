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Истощенную девочку с обмороженными ногами нашли в приемной семье Брянска

17:00 02.06.2020 Фото: © ТК "Городской"
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Она была одета в грязную одежду. От нее исходил ужасный запах. Девочка проживала у приёмных родителей, злоупотреблявших алкоголем. При этом опекунши никогда не было дома, а в холодильнике отсутствовали продукты.

Истощенную девочку с обмороженными ногами нашли в приемной семье Брянска
Несовершеннолетняя была одета в грязную одежду

В частном доме в Брянске нашли истощённую семилетнюю девочку с обмороженными ногами. Ребёнка забрали в гастроэнтерологическое отделение детской областной больницы, сообщает телеканал «Городской».

Несовершеннолетняя была одета в грязную одежду. Кроме того, от неё исходил ужасный запах. По данным телеканала, девочка проживала у приёмных родителей, злоупотреблявших алкоголем. При этом опекунши никогда не было дома, а в холодильнике отсутствовали продукты.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Причинение физических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего», «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе».

Источник: life.ru

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