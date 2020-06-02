Сделала карьеру на приемном сыне-аутисте и через 3 года отдала его другой семье блогерша в США

Когда Мика объявила о планах стать мамой ещё для одного ребёнка, её блог только начинал набирать обороты. Тема приёмного родительства понравилась её аудитории.

В 2016 году мама-блогер Мика Штауффер из Огайо объявила своим подписчикам, что они с мужем собираются усыновить мальчика из Китая по имени Хаксли. Спустя четыре года девушка рассказала, что им пришлось отдать малыша в другую семью из-за проблем в развитии.

Когда Мика объявила о планах стать мамой ещё для одного ребёнка, её блог только начинал набирать обороты. Тема приёмного родительства понравилась её аудитории. Американка детально рассказывала, какие нужны документы и все важные этапы в непростом процессе усыновления.

В 2017 году врачи обнаружили у Хаксли повреждение мозга. Посовещавшись, пара решила не отказываться от своих планов. Они были уверены, что готовы ко всему.

Фото © Instagram / mykastauffer

К 2019 году аудитория блога девушки значительно увеличилась. Да и содержание изменилось — врачи поставили Хаксли диагноз «аутизм и расстройство сенсорной обработки информации». Поэтому многие ролики Мики были посвящены именно жизни с ребёнком с особыми потребностями. К концу 2019-го Штауффер рассказала, что малыш проходит специальную терапию.

У него всё хорошо. Я так рада видеть весь этот прогресс в развитии, которого он достиг на третий год после усыновления Мика Штауффер У него всё хорошо. Я так рада видеть весь этот прогресс в развитии, которого он достиг на третий год после усыновления

Фото © Instagram / mykastauffer

Но в начале 2020 года подписчики заметили, что мальчик пропал из видео, и начали строить догадки, что могло произойти. А 10 мая, когда весь мир праздновал День матери, Мика написала, что этот праздник был для неё самым ужасным. Уверенность, что с Хаксли что-то произошло, только росла. Однако родители ничего не подтверждали и вообще никак не выходили на связь со СМИ.

Фото © Instagram / mykastauffer

И только к концу мая ответ на вопрос, что с мальчиком, стал ясен. В своём последнем видео супруги Штауффер признались, что они были вынуждены отдать мальчика в другую семью. Доктора, работавшие с ребёнком, сказали, что для Хаксли было бы полезнее жить в другой семье, пишет BuzzFeed.

Последний год был просто адом. Мы не знали, что нужно делать, а лечение не помогало. Страдали другие наши дети. Сейчас он очень счастлив, и у его новой мамы есть медицинское образование, что для него очень важно Мика Штауффер Последний год был просто адом. Мы не знали, что нужно делать, а лечение не помогало. Страдали другие наши дети. Сейчас он очень счастлив, и у его новой мамы есть медицинское образование, что для него очень важно

Источник: life.ru