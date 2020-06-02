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Страшнее коронавируса 90-е годы: ни зарплат, ни пенсий, ни продуктов, считает переболевшая 81 год назад полиомиелитом жительница Бердска

16:30 02.06.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В годовалом возрасте Людмила Коваленко перенесла страшную инфекцию — от полиомиелита она осталась инвалидом на всю жизнь.

Страшнее коронавируса 90 е годы: ни зарплат, ни пенсий, ни продуктов, считает переболевшая 81 год назад полиомиелитом жительница Бердска
Четыре года назад Людмила Коваленко проехалась на инвалидной коляске по отремонтированной ул. Ленина и доказала, что она непригодна для передвижения инвалидов
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Страшнее коронавируса 90 е годы: ни зарплат, ни пенсий, ни продуктов, считает переболевшая 81 год назад полиомиелитом жительница Бердска

Страшнее коронавируса 90-е годы: ни зарплат, ни пенсий, ни продуктов, считает переболевшая 81 год назад полиомиелитом жительница БердскаВодитель автобуса Бердска: Я прошу, наденьте маски перед входом в транспорт! А всем наплеватьЕщё 1444 новостей

С прошлого лета не покидает стен квартиры инвалид с детства 81-летняя Людмила Коваленко из Бердска. Она может подышать свежим воздухом только на балконе. Но между тем пенсионерка всегда в курсе событий, происходящих в городе и во всем мире.

Людмила Сергеевна живет в девятиэтажке на ул. Лермонтова. Обычные люди держат в гараже автомобили. Гараж бердчанки предназначен для инвалидной коляски на ручном ходу. До стоянки «железного коня» раньше бабушка добиралась на костылях. Но теперь у нее нет возможности проехаться по улицам города.

-Я все время дома и дома. Не хожу на улицу никак. Ко мне приходят соцработник, родственница, соседки. Но теперь соседки редко приходят из-за этого коронавируса. Последний раз выезжала на улицу прошлым летом. Нога отказала — вот и сижу. У меня есть балкон, где я могу подышать воздухом.

Так как жизнь Людмилы Сергеевны ограничена замкнутым пространством, она не опасается коронавируса. Но масштаб инфекции ее ужасает.

-Были раньше вспышки заболеваний, например оспа. Нам маленьким делали прививки. Потом полиомиелит — заболевание на всю жизнь. Тогда многие переболели. Кто как. Я заболела, когда мне был всего годик. Инвалидность на всю жизнь.

Самым страшным временем в своей жизни бердчанка называет 90-е годы.

-В 90-е годы разрушили все. Это очень страшно было. Ни зарплаты, ни пенсии, ничего не было. Тоже выживали. Тогда было страшнее, чем во время коронавируса. Сейчас хоть пенсию принесут, и в магазине все есть. А тогда в магазине ничего нет, денег нет, что хочешь, то и делай. И все равно ходили работали, — вспомнила бердчанка.

Людмила Сергеевна печалится, что не может побывать на улице.

-Я сейчас на костылях, если руки откажут, то все — крах.

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От редакции

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Аноним, 02 июня 2020 16:40
НВР: Помимо 90-ых годов надо благословенный путинский сравнить с периодом голодомора в СССР и США, с Великой депрессией, с Вьетнамом, с чумой в Европе ... ну в общем вы - профессионалы, поняли что делать. ))
Месяц до голосовалки остался.
PS
Кстати, а почему такая тишина о праймеризе Единой России 31 мая?
Неужели подневольные бджетники вбрыкнулись и не стали голосовать по шантажу и принуждению?
Или голосов так много, что месяца не хватит, чтобы пересчитать/отредактировать? ))
Евгений, 02 июня 2020 16:48
Еще не пережили этот коронавирус. Рано сравнивать пока.

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