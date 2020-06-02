Страшнее коронавируса 90-е годы: ни зарплат, ни пенсий, ни продуктов, считает переболевшая 81 год назад полиомиелитом жительница Бердска

В годовалом возрасте Людмила Коваленко перенесла страшную инфекцию — от полиомиелита она осталась инвалидом на всю жизнь.

Четыре года назад Людмила Коваленко проехалась на инвалидной коляске по отремонтированной ул. Ленина и доказала, что она непригодна для передвижения инвалидов

С прошлого лета не покидает стен квартиры инвалид с детства 81-летняя Людмила Коваленко из Бердска. Она может подышать свежим воздухом только на балконе. Но между тем пенсионерка всегда в курсе событий, происходящих в городе и во всем мире.

Людмила Сергеевна живет в девятиэтажке на ул. Лермонтова. Обычные люди держат в гараже автомобили. Гараж бердчанки предназначен для инвалидной коляски на ручном ходу. До стоянки «железного коня» раньше бабушка добиралась на костылях. Но теперь у нее нет возможности проехаться по улицам города.

-Я все время дома и дома. Не хожу на улицу никак. Ко мне приходят соцработник, родственница, соседки. Но теперь соседки редко приходят из-за этого коронавируса. Последний раз выезжала на улицу прошлым летом. Нога отказала — вот и сижу. У меня есть балкон, где я могу подышать воздухом.

Так как жизнь Людмилы Сергеевны ограничена замкнутым пространством, она не опасается коронавируса. Но масштаб инфекции ее ужасает.

-Были раньше вспышки заболеваний, например оспа. Нам маленьким делали прививки. Потом полиомиелит — заболевание на всю жизнь. Тогда многие переболели. Кто как. Я заболела, когда мне был всего годик. Инвалидность на всю жизнь.

Самым страшным временем в своей жизни бердчанка называет 90-е годы.

-В 90-е годы разрушили все. Это очень страшно было. Ни зарплаты, ни пенсии, ничего не было. Тоже выживали. Тогда было страшнее, чем во время коронавируса. Сейчас хоть пенсию принесут, и в магазине все есть. А тогда в магазине ничего нет, денег нет, что хочешь, то и делай. И все равно ходили работали, — вспомнила бердчанка.

Людмила Сергеевна печалится, что не может побывать на улице.

-Я сейчас на костылях, если руки откажут, то все — крах.