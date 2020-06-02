«Убьет» ли мусоропровод раздельный сбор мусора в России, станет известно 1 августа

Об этом говорится в дорожной карте по внедрению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов.

Заварили мусоропровод в новостройке Бердска

Минстрой РФ оценит возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома, говорится в дорожной карте по внедрению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов, утвержденной вице-премьером Викторией Абрамченко.

«Подготовка предложений по внесению изменений в строительные нормы и правила в части исключения требований, предусматривающих использование мусоропроводного оборудования в строящихся многоквартирных домах»,- говорится в документе, обнародованном пресс-службой Абрамченко.

Уточняется, что доклад Минстроя по этому вопросу должен быть представлен к 1 августа.



Кроме того, чиновники намерены к 1 октября определить, можно ли для уменьшения количества пищевых отходов устанавливать в жилых домах измельчители продуктов.

Также намечено проведение эксперимента с четвертого квартала 2020 по третий квартал 2021 года по приему потребительской упаковки в торговых центрах, по итогам которого будут подготовлены соответствующие предложения.

Дорожная карта предусматривает введение особого расчета платы за отходы при введении раздельного сбора. Предложения по таким расчетам будут представлены в первом квартале 2021 года.

В документ также включены меры по налоговому стимулированию компаний и граждан, которые строят бизнес на вторичных ресурсах. Граждане могут быть освобождены от НДФЛ, а компании — от НДС. Доклад о возможности введения таких стимулов будет представлен в правительство в третьем квартале 2020 года.

Источник: realty.ria.ru