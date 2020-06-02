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«Убьет» ли мусоропровод раздельный сбор мусора в России, станет известно 1 августа

17:45 02.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Об этом говорится в дорожной карте по внедрению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов.

Убьет ли мусоропровод раздельный сбор мусора в России, станет известно 1 августа
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Сюжет: Мусорная реформа
Убьет ли мусоропровод раздельный сбор мусора в России, станет известно 1 августа

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Минстрой РФ оценит возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома, говорится в дорожной карте по внедрению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов, утвержденной вице-премьером Викторией Абрамченко.

«Подготовка предложений по внесению изменений в строительные нормы и правила в части исключения требований, предусматривающих использование мусоропроводного оборудования в строящихся многоквартирных домах»,- говорится в документе, обнародованном пресс-службой Абрамченко.

Уточняется, что доклад Минстроя по этому вопросу должен быть представлен к 1 августа.

Кроме того, чиновники намерены к 1 октября определить, можно ли для уменьшения количества пищевых отходов устанавливать в жилых домах измельчители продуктов.

Также намечено проведение эксперимента с четвертого квартала 2020 по третий квартал 2021 года по приему потребительской упаковки в торговых центрах, по итогам которого будут подготовлены соответствующие предложения.
Дорожная карта предусматривает введение особого расчета платы за отходы при введении раздельного сбора. Предложения по таким расчетам будут представлены в первом квартале 2021 года.
В документ также включены меры по налоговому стимулированию компаний и граждан, которые строят бизнес на вторичных ресурсах. Граждане могут быть освобождены от НДФЛ, а компании — от НДС. Доклад о возможности введения таких стимулов будет представлен в правительство в третьем квартале 2020 года.

Источник: realty.ria.ru

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