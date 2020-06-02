«Убьет» ли мусоропровод раздельный сбор мусора в России, станет известно 1 августа

Минстрой РФ оценит возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома, говорится в дорожной карте по внедрению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов, утвержденной вице-премьером Викторией Абрамченко.
«Подготовка предложений по внесению изменений в строительные нормы и правила в части исключения требований, предусматривающих использование мусоропроводного оборудования в строящихся многоквартирных домах»,- говорится в документе, обнародованном пресс-службой Абрамченко.
Уточняется, что доклад Минстроя по этому вопросу должен быть представлен к 1 августа.
Также намечено проведение эксперимента с четвертого квартала 2020 по третий квартал 2021 года по приему потребительской упаковки в торговых центрах, по итогам которого будут подготовлены соответствующие предложения.
Дорожная карта предусматривает введение особого расчета платы за отходы при введении раздельного сбора. Предложения по таким расчетам будут представлены в первом квартале 2021 года.
В документ также включены меры по налоговому стимулированию компаний и граждан, которые строят бизнес на вторичных ресурсах. Граждане могут быть освобождены от НДФЛ, а компании — от НДС. Доклад о возможности введения таких стимулов будет представлен в правительство в третьем квартале 2020 года.
Источник: realty.ria.ru