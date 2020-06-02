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Выплата в 10 000 рублей на каждого ребенка в сумме 146 млрд рублей всего лишь за 24 часа ушла из ПФР на счета родителей за 1 июня

16:43 02.06.2020 Фото: www.pexels.com/
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Если заявление направлено в период с 23 мая (суббота) по 25 мая (понедельник), оно будет рассмотрено до 29 мая, средства перечислены 2 июня.

Выплата в 10 000 рублей на каждого ребенка в сумме 146 млрд рублей всего лишь за 24 часа ушла из ПФР на счета родителей за 1 июня
Средства направлены 10,2 млн семей на 14,6 млн детей, то есть больше чем половине всех, кто имеет право на поддержку по указу президента
Сюжет: Все пособия Путина
Выплата в 10 000 рублей на каждого ребенка в сумме 146 млрд рублей всего лишь за 24 часа ушла из ПФР на счета родителей за 1 июня

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Пенсионный фонд России перечислил первые единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. Средства направлены 10,2 млн семей на 14,6 млн детей, то есть больше чем половине всех, кто имеет право на поддержку по указу президента. Общая сумма выделенных к настоящему времени средств составила 146 млрд рублей.

Первые выплаты на детей перечислены родителям, обратившимся с заявлением до 22 мая включительно. Согласно действующему регламенту, заявления семей на выплату рассматриваются в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в течение трех рабочих дней.

Восьмидневный срок является предельным и в некоторых случаях может быть меньше. Он действует в отношении всех заявлений, в том числе поданных в выходные дни. Если заявление направлено в период с 23 мая (суббота) по 25 мая (понедельник), оно будет рассмотрено до 29 мая, средства перечислены 2 июня.

Самыми распространенными причинами, из-за которых заявление о единовременной выплате не может быть удовлетворено, являются:

Отсутствие права на выплату – заявитель лишен родительских прав, не является гражданином РФ либо живет за рубежом.
Подано повторное заявление – родитель подал еще одно заявление о выплате на того же ребенка.
Право на получение выплаты уже реализовано – средства выплачены семье по ранее поданному заявлению.
Предоставлены недостоверные сведения – в заявлении неверно указаны имя родителя или ребенка, дата рождения, СНИЛС или родственная связь.

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