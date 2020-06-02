Почему я не получил 10 000 рублей на ребенка? 4 причины озвучил Пенсионный фонд

Предоставлены недостоверные сведения – в заявлении неверно указаны имя родителя или ребенка, дата рождения, СНИЛС или родственная связь — одна из причин отказа. Узнай еще три.

Если заявление направлено в период с 23 мая (суббота) по 25 мая (понедельник), оно будет рассмотрено до 29 мая, средства перечислены 2 июня

Пенсионный фонд России перечислил первые единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. Средства направлены 10,2 млн семей на 14,6 млн детей, то есть больше чем половине всех, кто имеет право на поддержку по указу президента. Общая сумма выделенных к настоящему времени средств составила 146 млрд рублей.

Первые выплаты на детей перечислены родителям, обратившимся с заявлением до 22 мая включительно. Согласно действующему регламенту, заявления семей на выплату рассматриваются в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в течение трех рабочих дней.

Восьмидневный срок является предельным и в некоторых случаях может быть меньше. Он действует в отношении всех заявлений, в том числе поданных в выходные дни. Если заявление направлено в период с 23 мая (суббота) по 25 мая (понедельник), оно будет рассмотрено до 29 мая, средства перечислены 2 июня.

Самыми распространенными причинами, из-за которых заявление о единовременной выплате не может быть удовлетворено, являются:

Отсутствие права на выплату – заявитель лишен родительских прав, не является гражданином РФ либо живет за рубежом.

Подано повторное заявление – родитель подал еще одно заявление о выплате на того же ребенка.

Право на получение выплаты уже реализовано – средства выплачены семье по ранее поданному заявлению.

Предоставлены недостоверные сведения – в заявлении неверно указаны имя родителя или ребенка, дата рождения, СНИЛС или родственная связь.