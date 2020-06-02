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Пощады не будет: Оценили дороже черный Peugeot задушенной Ирины Синельниковой из Бердска. Убийцы ждут прений и приговора

17:55 02.06.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По предъявленным статьям подсудимым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Но экспертиза еще не узаконена, решение примет судья, отметил защитник Миронов. Также адвокаты планируют успешно выступить на прениях.

Пощады не будет: Оценили дороже черный Peugeot задушенной Ирины Синельниковой из Бердска. Убийцы ждут прений и приговора
Еще три месяца проведут за решеткой убийцы Ирины Синельниковой из Бердска в Кемерове
Сюжет: Ирина Синельникова
Пощады не будет: Оценили дороже черный Peugeot задушенной Ирины Синельниковой из Бердска. Убийцы ждут прений и приговора

Пощады не будет: Оценили дороже черный Peugeot задушенной Ирины Синельниковой из Бердска. Убийцы ждут прений и приговораСмягчить приговор экспертизой черного Peugeot пытаются обвиняемые в убийстве Ирины Синельниковой из БердскаЕщё 27 новостей

Допросят эксперта после повторно проведенной экспертизы стоимости Peugeot убитой Ирины Синельниковой. Назначена дата ближайшего заседания. Напомним, обвиняемые в убийстве Ирины Синельниковой из Бердска пытаются смягчить приговор экспертизой черного авто. Накануне суд Кемерова им продлил арест. Станислав Белоусов заявил: автомобиль стоит 200, а не 280 тыс. рублей. Но, как узнал «Курьер. Среда. Бердск», вторая экспертиза показала цену на 2 тыс. больше, чем в первая. В суде Кемерова рассказали, что допрос эксперта будет в Бердске. Вновь заседание пройдет по конференц-связи.

31 января, прокурор Кемеровской области Анжелика Егорова так и не озвучила предполагаемое наказание для убийц 34-летней бердчанки Ирины Синельниковой. Сторона защиты решила оспорить оценку черного Peugeot, из-за которого Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов жесткого расправились с Ириной Синельниковой в начале января 2019 года.

Сегодня, 2 июня, адвокат обвиняемого Фурсова Юрий Миронов отметил, что экспертиза еще не узаконена. На ближайшем заседании допросят эксперта, тогда судья примет решение. Чего теперь хочет защита?

— Конечно, оправдания мы не ждем. И речи нет об этом. Но каждый из злодеев совершал разные действия, суд их оценит. Например, мой подзащитный Дмитрий Фурсов заявил, что не душил. Но ведь он все равно принимал непосредственное участие в убийстве, — отметил Юрий Константинович.

Впереди — прения. В планах защиты успешно выступить там и ждать приговора.

Оглашение приговора ждет не только семья покойной, но и весь Бердск. Ведь столь изощренное и спланированное убийство шокировало бердчан. Проститься с Ириной в Богоявленский храм Бердска пришли сотни жителей города.

Муж убитой бердчанки Константин Синельников сегодня отказался от комментариев.

— Как по вашему идет судебный процесс? И как бы вы хотели, чтобы он шел?

— Без комментариев, — отметил Константин 2 июня.

Жуткая история убийства Синельниковой

Шокирующая трагедия произошла 11 января 2019 года. Мама двоих детей поехала продавать Peugeot и пропала. Несколько дней ее искал, кажется, весь Бердск. А 14 января пришли трагические новости — Ирину нашли мертвой в районе горнолыжного курорта Танай на Кузбассе. Спустя несколько дней задержали ее предполагаемых убийц — Станислава Белоусова и Дмитрия Фурсова.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Дмитрия Фурсова из Бердска Юрий Миронов, Станислав Белоусов признал свою вину полностью. А Фурсова гособвинитель обозначила как инициатора. Но он свою вину отрицает.

По версии следователей, в конце 2018 года Фурсов и Белоусов договорились отбирать авто, чтобы продавать, а их владельцев убивать. Первой и последней жертвой двоих предполагаемых преступников стала Ирина Синельникова.

Убийцы под предлогом тест-драйва выманили женщину на трассу Р-256, затем оглушили ее электрошокером и задушили удавкой. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», у следствия есть данные о том, что по меньшей мере четверым Фурсов и Белоусов предлагали «купить» их автомобили еще в декабре 2018-го.

По информации следователей, обвиняемые продали в Кузбассе Peugeot за 150 тыс. рублей через интернет. В том числе благодаря этому правоохранителям удалось выйти на их след. 17 января Ирину Синельникову похоронили на бердском кладбище. У нее остались 4-летний сын и 10-летняя дочь.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Белоусова и Фурсова зампрокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил 12 сентября. Но тогда не было определенности, где состоится громкий процесс — в Новосибирске или в Кузбассе, где нашли тело убитой бердчанки. В начале октября судья Новосибирского облсуда направила дело по подсудности в Кемеровский областной суд.

Деяние Фурсова и Белоусова квалифицировали по ст.325 ч.2 (похищение паспорта); ст.162 ч.4 пункт в (разбой с причинением тяжкого вреда потерпевшему); ст.105 ч.2 пункты ж, з (убийство группой по предварительному сговору) уголовного кодекса РФ. По этим статьям им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ближайший суд пройдет 9 июня. Читайте подробности в ближайшее время.

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От редакции

Ждете приговора?

Аноним, 02 июня 2020 20:21
Надо было их судить и в Бердске и на Кузбассе и дать по совокупности приговоров.

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