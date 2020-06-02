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Эффективнее лечить бессимптомных пациентов с коронавирусом на дому позволят опыт врачей и новые технические решения в Новосибирской области

18:19 02.06.2020 Фото: Минздрав НСО
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Мобильное приложение «112 – Экстренная помощь» выглядит как телемедицинская связь между пациентом и врачами. Его дополнили специальными функциями – это позволяет в режиме реального времени наблюдать за больными.

Эффективнее лечить бессимптомных пациентов с коронавирусом на дому позволят опыт врачей и новые технические решения в Новосибирской области
Новосибирские больницы оснащены современной техникой
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Эффективнее лечить бессимптомных пациентов с коронавирусом на дому позволят опыт врачей и новые технические решения в Новосибирской области

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Более 1 200 человек в Новосибирской области выписаны после выздоровления от коронавирусной инфекции, 2 790 человек остаются под наблюдением – согласно новому приказу регионального минздрава, пациенты с бессимптомной формой коронавируса могут проходить лечение дома. О текущей эпидемиологической ситуации рассказал 2 июня на брифинге в Правительстве Новосибирской области министр здравоохранения Константин Хальзов.

«В Новосибирской области пациенты с бессимптомной формой коронавируса могут находиться на домашней самоизоляции и проходить курс лечения в домашних условиях. Наш опыт, наработанный за эти два с половиной месяца, позволяет нам с уверенностью подходить к наблюдению этой категории пациентов в домашних условиях, проведению всей необходимой терапии. Важно учитывать, что у пациентов с бессимптомной формой, как правило, нет осложнений или ухудшения состояния. Мы со всей серьезностью относимся к новому формату работу, поэтому совместно с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области доработали мобильное приложение «112 – Экстренная помощь». По сути, сегодня приложение выглядит как телемедицинская связь между пациентом и нашими медицинскими работниками. Мы дополнили приложение специальными функциями – это позволяет практически в режиме реального времени наблюдать за нашими пациентами, которые передают информацию о своем состоянии медицинским работникам. Установка приложения для данной категории является обязательной», – отметил Константин Хальзов, подчеркнув, что в случае ухудшения состояния здоровья пациента вопрос об его госпитализации будет рассматриваться в каждом конкретном случае.

По данным оперативного штаба на утро 2 июня в Новосибирской области за сутки выявлено 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 85 пациентов выписаны с выздоровлением. Количество случаев инфицирования COVID-19 в регионе – 3020. Всего в Новосибирской области сделано 118 027 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2 790 жителей региона, 17 848 человек сняты с наблюдения.

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От редакции

Лучше с легкой формой оставаться дома?

Фиолетовый, 02 июня 2020 20:27
С легкой формой лучше оставаться дома и без шпионского приложения. Оно будет только досаждать. А если ситуация ухудшится, приложение вам не поможет никак. А поскольку специфического лечения от вируса нет, то и от врачей не всегда есть толк.
Covid-19, 02 июня 2020 20:52
Как можно вообще лечить вполне здорового человека, у которого вообще нет никакого изменения самочувствия? Вы разве не чувствуете и здесь подвох?

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