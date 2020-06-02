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Жуткие условия проживания истощенной 7-летней девочки с обмороженными ногами снял на видео СК в Брянске

18:12 02.06.2020 Фото: СКР Брянска
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Следственный комитет возбудил уголовное дело за причинение физических страданий ребенку в отношении опекунши. Кроме того, выясняют, как такое допустили органы опеки.

Жуткие условия проживания истощенной 7 летней девочки с обмороженными ногами снял на видео СК в Брянске
Девочка проживала у приёмных родителей, злоупотреблявших алкоголем

Брянскими следователями возбуждено уголовное дело по сообщению о причинении физических страданий 7-летней девочке, а также ненадлежащих социально-бытовых условиях ее проживания. Об этом сообщили в региональном управлении СКР 2 июня.

В следственные органы поступило сообщение о ненадлежащих условиях проживания малолетнего ребенка в Брянске, а также о причинении ему телесных повреждений в виде обморожения конечностей.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 (причинение физических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего), ст. 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), а также ч. 1 ст. 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе).

В ходе предварительного следствия следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие причинению ребенку физических страданий и телесных повреждений, проверены социально-бытовые условия проживания ребенка.

По результатам расследования будет дана принципиальная правовая оценка действиям (бездействию) законных представителей несовершеннолетнего, а также должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в частном доме в Брянске нашли истощённую семилетнюю девочку с обмороженными ногами. Ребёнка забрали в гастроэнтерологическое отделение детской областной больницы.

Несовершеннолетняя была одета в грязную одежду. Кроме того, от неё исходил ужасный запах. Девочка проживала у приёмных родителей, злоупотреблявших алкоголем. При этом опекунши никогда не было дома, а в холодильнике отсутствовали продукты.

Видео СКР

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