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Скончался от упавшего на голову дерева во время урагана 58-летний мужчина в Новосибирске. СК обвиняет власть

18:53 02.06.2020 Фото: СКР по НСО
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Трагедия стала возможной по причине ненадлежащей организации должностными лицами администрации Ленинского района своевременных мероприятий по обследованию и содержанию озелененных насаждений на подведомственной территории. Возбуждено уголовное дело.

Скончался от упавшего на голову дерева во время урагана 58 летний мужчина в Новосибирске. СК обвиняет власть
На мужчину, проходившего между домами по улице 2-я Портовая в Новосибирске, упало дерево

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть человека. об этом вечером 2 июня сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следственными органами СКР по Новосибирской области по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Ленинского района города Новосибирска, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.293 УК РФ).

Напомним, 26 мая 2020 года в Новосибирске возникли экстремальные погодные условия, сопровождавшиеся сильным порывистым ветром. В результате произошедшего урагана были повалены деревья. В дневное время на 58-летнего мужчину, проходившего между домами по улице 2-я Портовая в Ленинском районе Новосибирска, упало дерево. В тот же день, вечером, от полученной травмы головы мужчина скончался у себя в квартире.

Указанная трагедия стала возможной по причине ненадлежащей организации должностными лицами администрации Ленинского района города Новосибирска своевременных мероприятий по обследованию и содержанию озелененных насаждений на территории района.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями СКР тщательным образом будут выяснены все причины и условия, способствовавшие совершению преступления и установлены виновные должностные лица, их действиям либо бездействию будет дана всесторонняя правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.

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