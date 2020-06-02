Обобрали учеников с продуктовыми наборами поставщики школьного питания в Новосибирске

Прокуратура установила, что в некоторых случаях продуктовые наборы были поставлены в школы не в полном объеме (продукты в меньшем весе, в другом ассортименте и пр.) и без сопровождающих документов. Нарушителей наказали.

Мамы и папы школьников Бердска, получавшие наборы, благодарили за оказанную помощь

Прокуратура столицы Сибири приняла меры по итогам проверки законности формирования и выдачи детям продуктовых наборов, сообщили 2 июня в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура Новосибирска с привлечением прокуроров 5 районов города проверила исполнение законодательства об образовании и организации питания в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования.

Основанием для проверки послужили обращения граждан и публикации СМИ о поставках некачественных продуктовых наборов для воспитанников школ.

Прокуроры вскрыли нарушения законодательства при формировании школами продуктовых наборов для обеспечения питания детей из многодетных и малоимущих семей, детей-инвалидов, а также детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проверки проведены в 13 средних общеобразовательных школах и гимназиях Новосибирска, а также в 3 организациях-поставщиках продуктовых наборов (ООО «Комбинат питания «Левобережный», «Лесонал-К» и «Эврика-11»). Проверялись вопросы качества поставленного детям товара в период действия режима дистанционного обучения, ценообразования, соответствия наборов санитарно-эпидемиологическому законодательству.

Установлено, что вопреки Федеральным законам «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «Об образовании в Российской Федерации», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» должностные лица всех проверенных образовательных учреждений выдали законным представителям детей продуктовые наборы, не соответствующие примерному перечню, утвержденному приказом Министра образования Новосибирской области от 22.04.2020 №964.

Контракты на оказание услуг по предоставлению питания в виде продуктовых наборов были заключены без соблюдения положений законодательства о контрактной системе и Гражданского кодекса Российской Федерации. В некоторых случаях продуктовые наборы были поставлены не в полном объеме (продукты в меньшем весе, в другом ассортименте и пр.) и без сопровождающих документов. В последующем по претензиям школ продуктовые наборы были доукомплектованы.

В этой связи прокуроры внесли руководителям образовательных учреждений и 2 фирмам – поставщикам («Лесонал-К» и «Эврика-11») представления.

Устранение выявленных нарушений закона взято в прокуратуре на контроль.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в бердских школах тоже выдают продукты тем семьям, где ученики питались бесплатно во время занятий. В Бердске нареканий на продуктовые наборы не было.