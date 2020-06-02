Изнасиловал и утопил пропавшую 6-летнюю девочку на рыбалке друг ее отца в Крыму. СК задержал подозреваемого

Пьяный отец попросил приятеля проводить дочь домой. По дороге мужчина надругался над ребенком и столкнул в реку. Позже он написал явку с повинной. Пропавшую без вести девочку искали двое суток в том числе волонтеры.

В настоящее время подозреваемый задержан. Им дана явка с повинной

В Республике Крым задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 6-летней девочки, которая накануне пропала в Ленинском районе. Об этом сегодня, 2 июня, сообщили в главке Следственного комитета России.

Главным следственным управлением СКР по Республике Крым и городу Севастополю в рамках возбужденного уголовного дела продолжается установление обстоятельств смерти 6-летнего ребенка в Ленинском районе. В настоящее время по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка и убийстве задержан 39-летний мужчина (п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ, п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», поздним вечером 31 мая 2020 года от жительницы поселка Ленино поступило сообщение об исчезновении ее 6-летней внучки, которая днем с отцом и его друзьями отправилась на рыбалку. Мужчина оставил дочку без надлежащего присмотра и, будучи в нетрезвом состоянии, не заметил ее исчезновения.

К месту происшествия выехали опытные следователи и следователи-криминалисты Главного следственного управления СК России по Республики Крым и городу Севастополю. Следственными органами и органами МВД во взаимодействии с специалистами МЧС, Росгвардии, поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт Крым» были развернуты масштабные поисковые мероприятия.

Днем 1 июня 2020 года тело ребенка было обнаружено на дне Северо-крымского канала — недалеко от места, где взрослые распивали спиртное. Следователями и следователями-криминалистами проведен осмотр места происшествия и жилища семьи, допрошен круг лиц из числа родственников и очевидцев, назначены экспертизы для установления точной причины смерти ребенка. В отношении отца девочки возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности (ст. 125 УК РФ). В тот же вечер он был задержан. В настоящее время с ним проводятся все необходимые следственные действия.

Параллельно следователями проводилась тщательная работа по отработке всех возможных версий исчезновения ребенка, в том числе – совершения в отношении девочки преступления. Установлено, что днем 31 мая 2020 года отец девочки, находясь на берегу канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. После этого по пути следования мужчина совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера, затем столкнул ее в воду. Данные обстоятельства в настоящее время подтверждены проведенной медицинской экспертизой, а также иными доказательствами, полученными в результате комплекса следственно-оперативных мероприятий, в том числе с использованием криминалистической техники и экспертных возможностей Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

В настоящее время подозреваемый задержан. Им дана явка с повинной. С ним проводятся все необходимые следственные действия, направленные на детальное установление трагических событий.

В рамках расследования уголовного дела следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие случившемуся, а также дать соответствующую правовую оценку всем виновникам трагедии.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.