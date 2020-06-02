Путин одобрил план Мишустина по восстановлению экономики после коронавируса

По словам президента, необходимо добиться долгосрочных изменений в экономике РФ и качественно новой динамики в достижении целей национального развития. глава государства заявил, что реализация плана должна начаться с июля.

Путин одобрил план кабмина как основу для восстановления экономики

В режиме видеоконференции президент Путин 2 июня провёл рабочую встречу с председателем правительства. Мишустин доложил главе государства об основных пунктах общенационального плана по восстановлению экономики.

Президент России Владимир Путин одобрил применение плана восстановления экономики, подготовленного правительством, как основу в этой работе.

«И правительство в целом, и в наших ведомствах действительно провели большую, серьезную работу, сформировали базу. Полагаю, что представленный документ можно взять за основу», — сказал глава государства на встрече в формате видеоконференции с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Путин поручил ко второй половине июня определиться с окончательными параметрами плана восстановления экономики. «Я прошу вас во второй половине июня окончательно определиться с параметрами плана действий», — обратился глава государства к премьер-министру.

Президент заявил, что реализация плана восстановления экономики должна начаться с июля. Глава государства поручил продолжить проработку окончательных параметров плана экономики вместе с объединениями предпринимателей. «Все это нужно сделать для того, чтобы уже с начала июля приступить к активной реализации конкретных шагов», — указал Путин.

Долгосрочные изменения в экономике РФ

По его словам, необходимо добиться долгосрочных изменений в экономике РФ и качественно новой динамики в достижении целей национального развития. «Нужно добиться долгосрочных структурных изменений российской экономики, качественно новой динамики в достижении ключевых целей национального развития, а это прежде всего благополучие граждан, российских семей», — заявил он.

Путин напомнил, что 28 апреля на совещании с руководителями регионов обсуждался комплекс вопросов по борьбе с коронавирусом. «И тогда же, наряду с разработкой и реализацией текущих мер, договорились, что правительство представит предложения работы на перспективу, начнет подготовку общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики», — добавил президент.

Российский лидер подчеркнул, что «стратегическая задача такого общенационального плана действий — не только стабилизировать ситуацию, без чего, конечно, невозможно двигаться вперед, но, самое главное, поддержать граждан, предприятия, бизнес на этапе выхода». Он указал на то, что властям РФ «принципиально важно как решить сегодняшние острые проблемы, так и обеспечить уверенное движение вперед на долгосрочную перспективу, при этом учитывая тот факт, что эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на все сферы жизни, на глобальную экономику, на международную торговлю и даже на технологическое развитие».

«Динамика изменений в мире нарастает, и, чтобы отвечать на такие вызовы, нам нужно действовать профессионально, выверено и результативно. Кстати говоря, в борьбе с коронавирусом нам пока в целом удается действовать именно так, за что, конечно, слова особой признательности нашим медикам, и, должен отметить, правительство действовало своевременно», — заявил глава государства.

Путин отметил, что 1 июня получил из правительства проект плана действий и уже успел предварительно ознакомиться с материалами. Он предложил премьер-министру Михаилу Мишустину обсудить детали подготовленного документа.

Дословно

В.Путин: Михаил Владимирович, 28 апреля на совещании с руководителями российских регионов мы обсуждали целый комплекс вопросов, связанных с борьбой с эпидемией коронавируса. И тогда же, наряду с разработкой и реализацией текущих мер, договорились, что Правительство представит предложения работы на перспективу – начнет подготовку общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, разумеется.

При этом тогда же обратил особое внимание на то, что стратегическая задача такого общенационального плана действий – не только стабилизировать ситуацию, без чего, конечно, невозможно двигаться вперед, но, самое главное, поддержать граждан, предприятия, бизнес на этапе выхода. Это само по себе важно, безусловно, но нужно – мы с Вами тоже об этом говорили отдельно – нужно добиться и долгосрочных, мы часто об этом говорим, структурных изменений в российской экономике, качественно новой динамики в достижении ключевых целей национального развития, а это, прежде всего, благополучие граждан, российских семей.

Повторю, нам принципиально важно как решить сегодняшние острые проблемы, так и обеспечить уверенное движение вперёд на долгосрочную перспективу, при этом учитывая тот факт, что эпидемия коронавируса оказала серьёзное влияние на все сферы жизни: на глобальную экономику, на международную торговлю и даже на технологическое развитие.

Динамика изменений в мире нарастает, и, чтобы отвечать на такие вызовы, нам нужно действовать профессионально, выверено и результативно. Кстати говоря, по борьбе с коронавирусом нам пока в целом удается действовать именно так, за что, конечно, слова особой признательности – нашим медикам, и, должен отметить, Правительство действовало своевременно.

Проект плана действий, о котором я говорю, подготовлен, вчера получил его от Правительства. Мы с Вами по телефону тоже это обсуждали. Соответствующие материалы есть у меня здесь на столе, и уже предварительно я с ними ознакомился. А сегодня, конечно, хотел бы лично с Вами поговорить на все эти темы, просил бы Вас подробнее рассказать об основных параметрах и приоритетах этого документа, о тех инициативах, которые Правительство предлагает реализовать.