Прививки от COVID-19 ставить уже осенью начнут в России

Сейчас в стране разрабатываются 47 версий вакцины от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах.

Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве.

«Работа над вакциной идет полным ходом, мы уже ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию, — уточнил вице-премьер. — Но пока нам всем нужно научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция».

Сейчас в стране разрабатываются 47 версий вакцины от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах. Об этом ранее рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова в Совете Федерации.