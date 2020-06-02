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Прививки от COVID-19 ставить уже осенью начнут в России

19:28 02.06.2020 Фото: pexels
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Сейчас в стране разрабатываются 47 версий вакцины от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах.

Прививки от COVID 19 ставить уже осенью начнут в России
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Прививки от COVID 19 ставить уже осенью начнут в России

Не убивают коронавирус дезинфекцией в пивнушке и фруктовых ларьках на ул. Ленина в БердскеПрививки от COVID-19 ставить уже осенью начнут в РоссииЕщё 1448 новостей

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве.

«Работа над вакциной идет полным ходом, мы уже ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию, — уточнил вице-премьер. — Но пока нам всем нужно научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция».

Сейчас в стране разрабатываются 47 версий вакцины от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах. Об этом ранее рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова в Совете Федерации.

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От редакции

Сделаете себе прививку?

Аноним, 02 июня 2020 19:53
Сейчас побузят-побузят, а потом в очереди драться будут. Жаль мне вас, люди.
Covid-19, 02 июня 2020 20:20
Коварный сатанист Билл Гейтс все-таки достанет нас! И через что, как вы думаете? Через Сбербанк! Да, через выкупленный Россией Сбербанк!

СМИ узнали о компании Сбербанка для производства вакцины от коронавируса.
Сбербанк создал дочернюю компанию, которая будет заниматься масштабированием производства вакцины от коронавируса. Об этом сообщает издание «Фармвестник» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Речь идет об ООО «Иммунотехнологии». По данным СПАРК, компания с уставным капиталом ₽50 млн была зарегистрирована 15 мая и на 100% принадлежит Сбербанку.
Генеральным директором ООО «Иммунотехнологии» является Дмитрий Ефимов — это бывший генеральный директор АО «Нижфарм» и старший вице-президент STADA CIS, пишет издание.
STADA CIS является европейским партнером фармацевтического гиганта GSK - "GlaxoSmithKline" - это та самая компания, которую еще с 2014 года финансирует Фонд Билла и Мелинды Гейтс.
Covid-19, 02 июня 2020 20:58
Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса
Сбербанк отправил сотрудникам письмо, в котором предложил стать добровольцами в тестировании вакцины против коронавируса. Ранее компания направила более 3 млрд руб. на создание лекарства, в том числе собранные топ-менеджерами

Сбербанк предложил сотрудникам принять участие в тестировании вакцины против коронавируса. Об этом банк сообщил в электронной рассылке для сотрудников. РБК ознакомился с копией письма, его подлинность подтвердил сотрудник Сбербанка и два источника, близких к банку.

В середине июня начнутся клинические испытания первого образца вакцины, которая разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, написано в письме. Чтобы принять участие в тестировании, сотрудникам предлагают изучить список критериев и противопоказаний для добровольцев.

Если сотрудник банка желает стать добровольцем и у него нет противопоказаний, ему предлагают написать письмо Арсению Юшину с указанием ФИО, подразделения и контактного номера телефона. Арсений Юшин занимает должность помощника заместителя председателя правления Сбербанка Ольги Голодец, которая курирует индустрию здравоохранения и проекты цифрового GR в банке. РБК направил запрос Юшину и представителям Сбербанка.
Добровольцы, решившие принять участие в тестировании вакцины, должны в обязательном порядке соблюдать двухнедельное ограничение контактов с потенциально инфицированными лицами до начала испытания и в течение всего срока участия в исследовании (28 дней), а также все иные предписания, указано в письме.

Какому количеству сотрудников было направлено предложение поучаствовать в тестировании, собеседники РБК не уточнили. На конец 2019-го в Сбербанке работали 281 тыс. сотрудников.
Covid-19, 02 июня 2020 20:25
Массовая вакцинация... Кто-нибудь из вас чувствует угрозу и вероломность в этом выражении? Скоро это почувствуют на себе, в первую очередь, все служащие - полиция, юриспруденция, врачи, учителя, воспитатели... И им плевать будет на возможные осложнения после прививок, ведь никто из прививаемых и догадываться вряд ли будет о том, с какой целью их будут делать.

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