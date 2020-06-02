Прививки от COVID-19 ставить уже осенью начнут в России

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве.
«Работа над вакциной идет полным ходом, мы уже ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию, — уточнил вице-премьер. — Но пока нам всем нужно научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция».
Сейчас в стране разрабатываются 47 версий вакцины от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах. Об этом ранее рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова в Совете Федерации.
СМИ узнали о компании Сбербанка для производства вакцины от коронавируса.
Сбербанк создал дочернюю компанию, которая будет заниматься масштабированием производства вакцины от коронавируса. Об этом сообщает издание «Фармвестник» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Речь идет об ООО «Иммунотехнологии». По данным СПАРК, компания с уставным капиталом ₽50 млн была зарегистрирована 15 мая и на 100% принадлежит Сбербанку.
Генеральным директором ООО «Иммунотехнологии» является Дмитрий Ефимов — это бывший генеральный директор АО «Нижфарм» и старший вице-президент STADA CIS, пишет издание.
STADA CIS является европейским партнером фармацевтического гиганта GSK - "GlaxoSmithKline" - это та самая компания, которую еще с 2014 года финансирует Фонд Билла и Мелинды Гейтс.
Сбербанк отправил сотрудникам письмо, в котором предложил стать добровольцами в тестировании вакцины против коронавируса. Ранее компания направила более 3 млрд руб. на создание лекарства, в том числе собранные топ-менеджерами
Сбербанк предложил сотрудникам принять участие в тестировании вакцины против коронавируса. Об этом банк сообщил в электронной рассылке для сотрудников. РБК ознакомился с копией письма, его подлинность подтвердил сотрудник Сбербанка и два источника, близких к банку.
В середине июня начнутся клинические испытания первого образца вакцины, которая разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, написано в письме. Чтобы принять участие в тестировании, сотрудникам предлагают изучить список критериев и противопоказаний для добровольцев.
Если сотрудник банка желает стать добровольцем и у него нет противопоказаний, ему предлагают написать письмо Арсению Юшину с указанием ФИО, подразделения и контактного номера телефона. Арсений Юшин занимает должность помощника заместителя председателя правления Сбербанка Ольги Голодец, которая курирует индустрию здравоохранения и проекты цифрового GR в банке. РБК направил запрос Юшину и представителям Сбербанка.
Добровольцы, решившие принять участие в тестировании вакцины, должны в обязательном порядке соблюдать двухнедельное ограничение контактов с потенциально инфицированными лицами до начала испытания и в течение всего срока участия в исследовании (28 дней), а также все иные предписания, указано в письме.
Какому количеству сотрудников было направлено предложение поучаствовать в тестировании, собеседники РБК не уточнили. На конец 2019-го в Сбербанке работали 281 тыс. сотрудников.