Обмануть ради 10 000 руб. на ребенка от 3 до 16 лет не получится. Проверят всех 22 млн претендентов на выплаты

За первые сутки показатель достиг уже 15,3 млн детей, то есть более 150 млрд рублей было выплачено за один день для оказания дополнительных мер социальной поддержки.

Министра рассказали о выплатах на детей

Брифинг провели 2 июня Министр труда и соцзащиты Антон Котяков, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Они рассказали об организации выплат семьям с детьми, сообщили в российском правительстве.

1 июня в России стартовали выплаты семьям с детьми. Финансовую поддержку от государства можно получить, просто подав заявление, в том числе в электронном виде через портал госуслуг. Это стало возможным благодаря координации работы Минтруда, который отвечает за выплаты, Минкомсвязи, которая развивает портал госуслуг, и Федеральной налоговой службы, которая является держателем электронного реестра ЗАГС, где содержится информация о семьях с детьми.

Вопрос: Антон Олегович (обращаясь к А.Котякову), расскажите, пожалуйста, подробнее об этих выплатах. Кто может их получить, как оформить пособие и сколько граждан уже получили помощь?

А.Котяков: На сегодняшний день поддержка семей с детьми является приоритетной задачей для Правительства Российской Федерации. Отмечу, что у нас сейчас предусмотрен целый ряд мер поддержки семей с детьми. Это выплата для семей, где воспитываются дети до 3 лет. Это выплата по 5 тыс. рублей ежемесячно на протяжении трёх месяцев: апрель, май, июнь. Это выплата семьям, где воспитываются дети в возрасте от 3 до 16 лет. Это единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. И выплата особо нуждающимся семьям, где воспитываются дети в возрасте от 3 до 7 лет. Она выплачивается ежемесячно, является долговременной и соответствует размеру половины прожиточного минимума в 2020 году на ребёнка в соответствующем субъекте Российской Федерации.

Более подробно остановлюсь на выплате, которую получают семьи, воспитывающие детей в возрасте от 0 до 3 лет.

На сегодняшний день детей такой возрастной категории порядка 5 миллионов. Граждане имеют право подать своё заявление на получение данной выплаты через Единый портал государственных услуг, отделения Пенсионного фонда, а также МФЦ.

Форма заявлений является единой. Для получения данной выплаты гражданину не требуется предоставления никаких дополнительных документов. Соответственно, органы Пенсионного фонда посредством межведомственного взаимодействия с Федеральной налоговой службой, органами ЗАГС, органами опеки проверяют предоставляемые сведения и принимают решение об осуществлении данной выплаты.

Отмечу, что общий объём средств, который предусмотрен для данной выплаты, составляет почти 75 млрд рублей. Ещё раз скажу, что эта выплата платится ежемесячно – на протяжении апреля, мая и июня по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до 3 лет.

На сегодняшний день данную выплату уже получили семьи, воспитывающие 3,7 миллиона детей, на это выделено из федерального бюджета более 37 млрд рублей.

Следующая выплата, которая началась вчера, – это выплата на детей от 3 до 16 лет.

11 мая Владимир Владимирович Путин в своём обращении отметил необходимость введения этой выплаты. И уже начиная с 12 мая начался приём заявлений на предоставление данной выплаты на Едином портале государственных услуг.

Эта выплата платится всем семьям, всем гражданам, имеющим детей возрастной категории от 3 до 16 лет, в размере 10 тыс. рублей.

Вчера был первый день, когда эта выплата была осуществлена. По состоянию на данный момент этот показатель достиг уже 15,3 миллиона детей, то есть более 150 млрд было выплачено за один день для оказания дополнительных мер социальной поддержки. В целом мы планируем, что данной выплатой смогут воспользоваться 22 миллиона граждан. Так же как и по выплате для детей до 3 лет, никаких дополнительных документов предоставлять для её получения не потребуется. Необходимо будет только заполнить заявление на едином портале государственных услуг либо подать его через МФЦ или отделения Пенсионного фонда, и соответствующая выплата будет перечислена на реквизиты банковского счёта или пластиковой карты, которые будут указаны в заявлении гражданина.

Ещё отмечу, что начиная со вчерашнего дня был дан старт программе поддержки малообеспеченных семей, в которых воспитываются дети от 3 до 7 лет. На эту меру поддержки имеют право граждане, среднедушевой доход семьи у которых ниже одного прожиточного минимума на каждого члена семьи. Соответственно, таким семьям выплачивается по половине прожиточного минимума на ребёнка в конкретном субъекте Российской Федерации. В среднем по стране эта выплата соответствует 5,5 тыс. рублей. Она начисляется и выплачивается гражданину начиная с 1 января 2020 года. Соответственно, с 1 июня граждане имеют право получить данную выплату за шесть месяцев 2020 года, то есть в среднем по стране эта выплата составит единовременно 33 тыс. рублей. В дальнейшем, до конца 2020 года, граждане будут получать такую выплату ежемесячно – 5,5 тыс. рублей на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет. На 2021 год нам дано поручение проанализировать, насколько данная выплата является достаточной для формирования совокупного объёма дохода семьи для вывода её из-за черты бедности, а в перспективе мы будем рассматривать вопрос об её увеличении.

Вопрос: Даниил Вячеславович (обращаясь к Д.Егорову), каким образом подтверждается, что указанные сведения в заявлениях о детях и родителях достоверны?

Д.Егоров: С 2018 года заработала информационная система «ЗАГС». Эта информационная система базируется на новейших технологиях и, по сути, работает как облачная платформа. Что она собой представляет? Все акты гражданского состояния органами ЗАГС заносятся вместе с квалифицированной подписью в эту систему, что обеспечивает её абсолютную актуальность. Второе: эта система позволяет работать государству и оказывать те виды услуг, которые мы сегодня видим, притом что людям не приходится собирать дополнительную информацию о себе, для того чтобы получить выплаты, на которые они имеют право. Более того, для того чтобы реализовать выплаты, о которых мы сегодня говорим, органы ЗАГС и Министерство юстиции провели колоссальную работу, чтобы занести туда данные более раннего периода, то есть до того, как была запущена платформа, что, по сути, позволило и оказать эту услугу. Было занесено более 25 млн записей. Это позволяет нам говорить о том, что мы как государство можем оказывать такие виды услуг – и не только эти – на том уровне, о котором сегодня идёт речь, то есть быстро, эффективно и без дополнительных издержек, без дополнительной траты времени людьми.

Вопрос: Сегодня через портал госуслуг можно оформить различные льготы и выплаты. Максут Игоревич (обращаясь к М.Шадаеву), расскажите, как дальше планируете развивать портал.

М.Шадаев: Весь объём новых сервисов, которые мы запустили за апрель – май, дал нам прирост 20 млн электронных заявлений, которые мы за это время обработали через портал государственных услуг. Это плюс к тому стандартному трафику, который у нас был.

Если резюмировать, то это очень позитивная история для нас. Это удобно, просто и безопасно для людей, которые обращаются за услугами. Оформление заявления занимает две-три минуты, никуда не надо ходить. И самое главное, что мы смогли преодолеть психологический барьер у многих ведомств, которые тоже поняли, что это очень просто и на самом деле удобнее даже для их работы. Это очень большой плюс.

У нас уже есть большое количество обращений по новым услугам, по новым сервисам. В том числе мы прорабатываем новые варианты оказания услуг в так называемом проактивном режиме. Если говорить о тех же самых социальных выплатах и пособиях, то с Минтрудом мы сейчас разрабатываем систему, когда заявителю будет дана информация о том, на какие льготы он может претендовать, исходя из его статуса, семьи, доходов и всего остального. В этом смысле наша задача – сделать это ещё более простым и удобным для гражданина.

С Минтрудом и вместе с налоговой службой мы запустили совместный сервис по оформлению маткапитала, когда заявитель приходит за свидетельством о рождении и одновременно получает на портал госуслуг, после того как ему выдали свидетельство о рождении, материнский капитал в электронном виде. Ему не надо даже писать заявление, чтобы его получить. Это, я считаю, пример правильных новых сервисов, которые будут оказывать услуги гражданам автоматически. И к этому мы идём, это наша цель.