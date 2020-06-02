Оценил в 5 млрд рублей план восстановления экономики и борьбы с бедностью Мишустин

По словам премьер-министра, реализация общенационального плана позволит выйти на устойчивый рост ВВП на уровне выше докризисного в 3-4 квартале 2021 года: сократим уровень бедности и увеличим количество граждан, чьи доходы превысят уровень прожиточного минимума.

Мишустин: нацплан восстановления экономики обойдется примерно в 5 трлн рублей

Стоимость реализации общенационального плана восстановления экономики составит около 5 трлн рублей, что позволит выйти на устойчивый рост ВВП на уровне выше докризисного. Об этом во вторник президенту РФ Владимиру Путину доложил по видеосвязи премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Говоря о параметрах подготовленного правительством нацплана, глава кабмина назвал основными целями документа преодоление спада экономики, вызванного коронавирусом, и выход на устойчивые темпы роста ВВП, что позволит стабильно наращивать реальные доходы граждан. По словам Мишустина, эта задача будет решаться за счет целого комплекса мер, среди которых усиление инвестиционной активности, использование современных цифровых технологий, повышение уровня образования, быстрое и качественное строительство жилья. Как сообщил Мишустин, план содержит около 500 конкретных мероприятий.

«Стоимость его реализации примерно за два года составит около 5 трлн рублей», — сказал глава правительства.

Три этапа реализации

«Уже к концу периода восстановления мы должны выйти на устойчивый долгосрочный рост экономики, превышающий докризисный уровень, а реальные денежные доходы населения должны стабильно расти», — сказал глава кабмина.

По словам Мишустина, план предполагается реализовать в три этапа. На первом этапе, до конца третьего квартала текущего года, стоит задача стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего падения доходов людей. На втором этапе, до второго квартала 2021 года, планируется завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы и обеспечить рост доходов граждан до уровня, который сопоставим с уровнем 2019 года. На завершающем этапе, в третьем-четвертом квартале 2021 года, правительство рассчитывает выйти на траекторию устойчивого долгосрочного роста экономики.

«При этом мы сократим уровень бедности и увеличим количество граждан, чьи доходы превысят уровень прожиточного минимума», — сказал Мишустин. Он рассчитывает также, что численность занятых в малом и среднем бизнесе достигнет докризисного уровня.

Оперативные меры поддержки

Мишустин также напомнил об уже принятых по инициативе президента неотложных антикризисных решениях, в том числе по поддержке работающих и безработных граждан, семей с детьми, по снижению издержек бизнеса, предоставлению налоговых и других отсрочек, выдаче льготных кредитов и так далее. «Меры социальной поддержки и поддержки бизнеса позволили частично компенсировать сокращение доходов граждан, замедлить рост безработицы», — сказал Мишустин. Он добавил, что к рискам роста безработицы правительство относится особенно внимательно, поэтому план предполагает активную политику в сфере занятости.

Дословно

М.Мишустин: Уважаемый Владимир Владимирович!

В соответствии с Вашим поручением Правительством подготовлен проект общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения. Основная цель плана – преодолеть спад экономики, вызванный коронавирусом, и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, что позволит нам стабильно наращивать реальные доходы граждан.

Эта задача будет решаться за счёт целого комплекса мер по разным направлениям: усиление инвестиционной активности, использование современных технологий, цифровых технологий, повышение уровня образования, быстрого строительства качественного жилья. И уже к концу периода восстановления мы должны выйти на устойчивый долгосрочный рост экономики, превышающий докризисный уровень, а реальные денежные доходы населения должны стабильно расти.

Чтобы сгладить негативные эффекты, возникшие в результате распространения коронавируса, по Вашим поручениям мы уже приняли ряд неотложных антикризисных мер, прежде всего поддержание доходов граждан – как работающих, так и временно оставшихся без работы, – семей с детьми. Постарались снизить издержки бизнеса, чтобы высвободить средства на выплату зарплаты, предоставили отсрочки по налогам и социальным взносам, аренде имущества и выплате кредитов, ввели мораторий на проверки, продлили лицензии и разрешительные документы, предоставили льготные кредиты субъектам малого и среднего бизнеса и системообразующим предприятиям. Также началась реализация специальных программ поддержки наиболее пострадавших отраслей.

Меры социальной поддержки и поддержки бизнеса позволили частично компенсировать сокращение доходов граждан, замедлить рост безработицы.

К рискам, связанным с ростом безработицы, мы, конечно, должны относиться особенно внимательно. Закрытие предприятий или сокращение рабочего времени и оплаты труда обострили эту проблему. Всё это может повлечь за собой снижение доходов, а значит, и платёжеспособного спроса. Поэтому план предполагает активную политику в сфере занятости.

Общенациональный план предполагает три этапа, уважаемый Владимир Владимирович.

Задача первого этапа – до конца третьего квартала текущего года стабилизировать ситуацию. Главное, чего нужно добиться в этот период, – не допустить дальнейшего падения доходов людей.

Второй этап продлится, соответственно, до второго квартала 2021 года, и в этот период мы сделаем всё необходимое, чтобы завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы, обеспечить рост доходов граждан до уровня, который будет сопоставим с уровнем прошлого года.

На третьем, завершающем, этапе – это третий-четвёртый кварталы 2021 года – мы рассчитываем выйти на траекторию устойчивого долгосрочного экономического роста, при этом мы сократим уровень бедности и увеличим количество граждан, чьи доходы превысят уровень прожиточного минимума. Сделаем также всё возможное, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня.

Общенациональный план содержит, уважаемый Владимир Владимирович, около 500 конкретных мероприятий, стоимость его реализации примерно за два года составит около пяти триллионов рублей.

События последних месяцев, конечно, оказали серьёзное влияние на социально-экономическую сферу в нашей стране, в том числе и на реализацию национальных проектов. Мы считаем, что на сегодняшний день они требуют определённой корректировки, и в ближайшие полтора месяца внесём на Совет по стратегическому развитию и национальным проектам соответствующие предложения. В случае Вашего одобрения, уважаемый Владимир Владимирович, мы будем готовы начать следующий бюджетный цикл уже с актуализированными показателями.

Коротко всё.

В.Путин: Спасибо.

Михаил Владимирович, я благодарю Вас за этот доклад. Мы с Вами, конечно, в ходе подготовки этого документа постоянно были в контакте, обменивались информацией, своим видением того, что должно быть сделано и каким образом должны быть достигнуты наши цели. Но и Правительство в целом, и в наших ведомствах действительно провели большую, серьёзную работу, сформировали базу. Полагаю, что представленный документ можно взять за основу.

Вместе с тем – Вы это тоже хорошо знаете – у нас запланировано продолжение серии совещаний по проблемам конкретных отраслей. Например, знаете тоже, что завтра будем рассматривать меры поддержки лёгкой промышленности. Кроме того, в ближайшее время обсудим и ключевые макроэкономические тенденции, вопросы, связанные с бюджетным планированием. Здесь много очень вопросов, понятно, что ситуация в жизнь вносит свои коррективы.

С учётом всей этой работы прошу Вас во второй половине июня окончательно определиться с параметрами плана действий, тем более что мы с Вами договаривались продолжить работу и с объединениями предпринимателей. Мы делаем это всегда, но в этой ситуации тем более такая совместная работа востребована. Всё это нужно сделать для того, чтобы уже с начала июля приступить к активной реализации конкретных шагов.

Обращаю на это особое внимание, так как целый ряд уже принятых решений по поддержке граждан и предприятий – Вы сейчас упомянули некоторые из них – был рассчитан на второй квартал, именно так. Поэтому крайне важно, чтобы эта работа продолжилась без пауз, а экономика, занятость, доходы граждан во втором полугодии получили серьёзную, эффективную поддержку для уверенного восстановления.

И хотел бы вновь подчеркнуть принципиальную значимость этого плана действий для структурных изменений в экономике, для достижения нового качества роста, ещё раз повторяю, мы с Вами постоянно об этом говорим.

Также очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьёзное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу Вас подготовить предложения по их уточнению. Всю эту работу прошу провести максимально оперативно.

В целом ещё раз хочу повторить: работа проделана очень большая не только по объёму, но и по качеству. Безусловно, это очень хорошая база для принятия окончательных решений. Сделаем это в ближайшее время: думаю, что пара недель, может быть, чуть побольше Вам потребуется. Будем в контакте и будем уточнять эти сроки окончательного выхода на принятие этих решений.

Спасибо Вам большое.